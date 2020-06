Seinen ersten Neuzugang hat diese Woche Regionalligist VfB Germania Halberstadt vorgestellt.

Halberstadt l Mit Jannis Lisowski gibt man im Vorharz einem Eigengewächs die Möglichkeit, viertklassig zu spielen.

Philosophie wird weitergeführt

Beim VfB Germania Halberstadt wird man auch unter Neu-Trainer Danny König die Marschroute fortführen, die vor einigen Jahren eingeschlagen wurde. Diese sieht vor allem die Entwicklung von jungen Spielern aus der Region vor. In dieser Hinsicht freut sich der Regionalligist, dass endlich mal wieder ein Akteur aus dem eigenen Nachwuchs davon künftig profitieren kann. Jannis Lisowski soll fortan nämlich dem Halberstäder Regionalligakader angehören. Er unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag beim VfB.

Der 18-jährige Offensivspieler durchlief die Nachwuchsmannschaften bei der Germania und stellte seine Qualitäten in den vergangenen beiden Spielzeiten mit 40 Torbeteiligungen in 38 Einsätzen in der A-Junioren-Verbandsliga unter Beweis. Darüber hinaus sammelte Lisowski in der auslaufenden Saison schon erste Herren-Einsätze bei der Halberstädter Zweitvertretung, durfte zudem beim Regionalliga-Team reinschnuppern.

„Nach guten Gesprächen mit Enrico Gerlach konnten wir Jannis Lisowski davon überzeugen, mit uns auch das Thema Regionalliga zu wagen“, ließ der VfB Germania Halberstadt auf seiner Facebook-Seite zur Vertragsunterschrift verlauten.