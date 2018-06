Im Thalenser Sportpark kommt es zum Kreispokalendspiel zwischen dem Quedlinburger SV und dem SV Langenstein.

Langenstein l Gleiche Stelle, gleiche Paarung: Wie schon vor einem Jahr kommt es im Endspiel um den Landrat-Pokal des Kreisfachverbandes Harz im Thalenser Sportpark zum Duell Quedlinburger SV gegen den SV Langenstein.

800 Zuschauer beim Finale 2017

Vor über 800 Zuschauern trafen die beiden Vertreter aus der Landesklasse 3 2017 aufeinander. Damals war der QSV deutlich in der Rolle des Favoriten, wurde dieser letztlich beim 3:1-Sieg auch gerecht. Die Langensteiner hatten zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen, die Hoffnung auf den Pokalerfolg hielt aber nur drei Minuten, da Erik Schmidt den QSV dann wieder auf die Siegerstraße brachte. Später folgte noch das 3:1.

Mit dem Pokaltriumph verabschiedete sich auf QSV-Seite gleichzeitig Erfolgstrainer Uwe Schwierske, sein Nachfolger Ingo Vandreike leistete bis dato auch gute Arbeit, führte das Team zur Vizemeisterschaft hinter Meister Blankenburger FV. Dieses Mal heißt es Abschied nehmen auf Seiten der Langensteiner. Bodo Krenz beendet seine Trainertätigkeit beim SVL. Er führte die Mannschaft in der gerade abgelaufenen Spielserie auf einen guten siebenten Rang.

Mit dem Pokal verabschieden

Gerade in der Schlussphase der Saison überzeugte das Team mit 13 Treffern und neun Punkten in den letzten drei Punktspielen. Krenz möchte sich möglichst mit dem „Pott“ verabschieden und hat dabei – auch mit Blick auf die letzten Resultate seiner Elf – ein gutes Gefühl. „Wir kennen die Quedlinburger nun noch besser und wissen, mit welcher Einstellung wir da reingehen müssen. Ich schätze den Gegner nicht so stark ein wie 2017.“

Ehe am Freitag um 18 Uhr im Sportpark Thale der Ball rollt, verweist Gastgeber Stahl Thale auf einige Hinweise. „Wir, die Abteilung Fußball des SV Stahl freuen uns, das Finale des Pokals des Landrates zwischen dem Quedlinburger SV und dem SV Langenstein erneut ausrichten zu dürfen“, so Hagen Schumann.

Er ergänzte, dass die Stadionkassen um 16 Uhr öffnen. Der Eintritt beträgt vier Euro für Erwachsene. Ermäßigte Karten für Menschen mit Behinderung, Kinder von 6 bis 17 Jahren, Schüler, Studenten und Rentner kosten zwei Euro. Schumann: „Die entsprechenden Nachweise sind bitte vorzulegen. Kinder von 0 bis 5 haben freien Eintritt.“

Rechtzeitige Anreise von Nöten

Wichtige Infos hielt er zur Anreise parat: „Aufgrund der aktuell beengten Parksituation und der aus Sicherheitsgründen stattfindenden Personen- und Einlasskontrollen durch unseren Security Partner bitten wir, rechtzeitig zum Sportpark zu kommen. Parkmöglichkeiten findet man im Umkreis des Sportparks, in der verlängerten Straße Richtung Tunnelberg, sowie im Stadtgebiet. Bitte vermeiden Sie das ‚Wildparken‘ auf der Neinstedter Straße. Das Ordnungsamt und die Polizei werden vor Ort sein.“

Im Stadion selbst wird es eine Fanblocktrennung geben. Der Quedlinburger SV hat gemäß Ansetzung Heimrecht und wird auf den Stehplatztribünen seinen Fanblock haben. Der SV Langenstein ist Gastmannschaft und wird seinen Fanbereich auf den Sitzplatztribünen finden.

Wichtige Informationen gibt es hinsichtlich von Pyrotechnik, nachdem es 2017 im Rund buchstäblich heiß her ging. Hagen Schumann: „Nicht erlaubt ist das Mitführen von Rucksäcken. Erlaubt sind Taschen in maximal DIN A4-Größe. Am Einlass gibt es keinerlei Möglichkeit, Rucksäcke zu verwahren. Wir weisen darauf hin, dass wir keinerlei Art von Pyrotechnik und Böllern aufgrund der zu gewährleistenden Sicherheit tolerieren werden. Wird Pyrotechnik trotzdem gezündet, werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen und in Abstimmung mit den Ordnungskräften die Partie abbrechen. Abbrennen von Pyrotechnik wie im letzten Jahr, führt zu einem sofortigen Abbruch der Partie. Dies betrifft auch Böllerwürfe. Im letzten Jahr führten die Böllerwürfe im QSV-Block durch eigene ‚Fans‘ zu schweren Verletzungen! Deshalb gibt es diesbezüglich null Toleranz!“

Finale der G-Junioren zuvor

Das Vorspiel bestreiten die Jüngsten, auch das ist einen Besuch wert. Im Kreispokalfinale der G-Junioren treffen um 16.30 Uhr der SV Germania Neinstedt und der SV Blau-Weiß Hausneindorf aufeinander. Schumann unterstreicht auch wegen der Kinder und Familien vor Ort: „Wir freuen uns gemeinsam auf ein tolles und friedliches Fußballfest.“