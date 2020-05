In der Rubrik „13 Fragen an...“ hat Sven Körner, Trainer des Fußball-Regionaligisten des VfB Germania Halberstadt, Rede und Antwort gesta...

Halberstadt l Dabei blickt der 37-Jährige auf seine Anfänge im Herren-Fußball, spricht über bleibende Erinnerungen, beste Trainer, unbequeme Gegner und andere interessante Fakten.

1. Schönste Erlebnisse Deiner Fußballer-Laufbahn....

Da gibt es so einige. Zum Beispiel der Gewinn des Landespokals mit dem Halleschen FC, als ich 18 Jahre alt war. Als Trainer waren es die DFB Pokalspiele mit den Vereinen 1. FC Lok Stendal und VfB Germania Halberstadt. Auch der Sieg im Landespokalviertelfinale gegen den Halleschen FC in diesem Jahr war ein riesen Erlebnis, weil wir davor 1:5 in der Liga gegen den BAK verloren hatten und die Mannschaft nach einer sehr guten Wintervorbereitung am Boden war. Auch der Aufstieg mit dem 1. FC Lok Stendal in die Oberliga sowie das Landespokalfinale gegen den 1. FC Magdeburg gehören dazu.

2. Bester Kicker, mit dem Du in einer Mannschaft zusammen gespielt hast....

Ganz klar Dariusz Kurzeja! Ein Pole, mit dem ich beim Halleschen FC zusammen gespielt habe. Er hat den Ball gestreichelt und eine Spielintelligenz gehabt, die ich selten gesehen habe. Darüber hinaus als Mensch überragend.

3. Bei welchem Verein hattest Du als Aktiver deine schönste Zeit...

Beim 1. FC Lok Stendal! Ich habe in diesem Verein so viel erlebt das kann man hier gar nicht alles aufschreiben. Positiv wie negativ.

4. Fußballerisches Vorbild Deiner Jugendzeit...

Giovane Elber.

5. Was nervt Dich am heutigen Fußballgeschäft....

Dass Spieler von unzähligen Beratern als der nächste Überkicker angeboten werden und dann im Probetraining meist wie „Flasche leer“ auftreten. Ich glaube, die Berater haben die Spieler selbst noch nie spielen sehen.

6. Hast Du irgendetwas in deiner Laufbahn bereut...

Ja, ich habe zu oft meine Meinung gesagt und mir dadurch Situationen schwieriger gestaltet als sie ohnehin schon waren.

7. Lieblings-Rückennummer...

Nummer 17.

8. Gibt es ein Spiel, das du nie vergessen wirst....

Mein erstes Spiel im Nachwuchs, ich glaube das war in der D-Jugend damals. Gegner war Turbine Halle. Meine Kumpels hatten mich zum Fußball-Training mitgenommen und ich war wohl so gut, dass der Trainer gesagt hat, du spielst morgen gleich mit und heißt aber Robert. Im Nachhinein wurde mir erläutert, dass ich auf dem Pass eines anderen Spielers gespielt habe. In dem Spiel habe ich gleich mehrfach getroffen – es gab nur ein Problem. Robert hatte noch nie ein Tor geschossen.

9. Bester Trainer, den du hattest…

Da gab es zwei. Thilo Knade beim Halleschen FC im Nachwuchs. In ihm habe ich so etwas wie meinen Vater gesehen. Der zweite ist Frank Lieberam. Ihn hatte ich nur ein paar Monate, aber wie er mit dir in seiner ruhigen und sachlichen Art sprach, das hat imponiert. In der Zeit habe ich eine Menge mitgenommen.

10. Sinnloseste Regel im Fußball...

Gelbe Karte für Trainer!

11. Größte Enttäuschung deiner Fußballer-Laufbahn…

Die Entlassung als Trainer beim 1. FC Lok Stendal.

12. Lieblings-Fußballschuh...

Copa Mundial in schwarz – es gibt keinen anderen Fußballschuh

13. Wo hast du auswärts nie gerne gespielt....

Bei Edelweiß Arnstedt – der Platz war so klein, dass du da eigentlich nur sieben gegen sieben drauf spielen kannst.