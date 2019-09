In der bisherigen Regionalliga-Saison hat der VfB Germania Halberstadt zu weiten Teilen überzeugt.

Halberstadt l Im neunten Punktspiel am Sonntag Nachmittag zeigte das Team erstmals ein anderes, ein ungewohntes Gesicht. Nach dem 0:3 beim SV Union Fürstenwalde sprach Trainer Sven Körner von einem „gebrauchten Tag“.

Germania erwischt gebrauchten Tag

Vor der Fürstenwalde-Partie hatte sich Germania eine Menge vorgenommen. Es folgte jedoch eine kleine Lehrstunde in Sachen geradliniger und konsequenter Fußball. Die Halberstädter wirkten lethargisch beziehungsweise die Fürstenwalder waren schneller im Kopf und auf den Beinen. Sven Körner betonte einmal mehr, dass er eine „Prozessmannschaft“ trainiert. Aktionismus oder ein Eindreschen auf seine Elf wird man beim 37-Jährigen nicht erleben. „Es bringt viel Arbeit mit sich, wir verfügen über ein junges Team. Da ist es normal, dass viele noch inkonstant in ihren Leistungen sind. Fürstenwalde trat sehr robust auf, da müssen wir erst noch hinkommen. Der Sieg für Union geht in Ordnung.“

Er will in den kommenden Tagen an der Handlungsschnelligkeit seiner Mannschaft arbeiten, denn die war bei seinem Team am Sonntag größtenteils nicht erkennbar. „Auf sieben, acht Positionen haben wir dieses Mal keine Normalform erreicht. Wir werden das auswerten und daraus lernen und am Wochenende einen neuen Anlauf nehmen. Das Team möchte dann sicher eine Reaktion zeigen.“

Indes geht es am Sonntag mit dem zweiten Teil der „Berliner Wochen“ für den VfB Germania weiter. Nachdem im August der Berliner AK (1:2), Bundesligist Union Berlin im DFB-Pokal (0:6) und der BFC Dynamo (1:1) die Gegner aus der Bundeshauptstadt hießen, folgen jetzt der FC Viktoria 1889, der SV Lichtenberg 47, die VSG Altglienicke und Hertha BSC II. Bis auf Altglienicke handelt es sich jeweils um Heimspiele.