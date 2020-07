Die Planungen für die neue Saison im Kreisfachverband Fußball Harz laufen auf Hochtouren.

Staffeleinteilung im Männerbereich Harzoberliga Grün-Weiß Rieder Germania Gernrode FC Einheit Wernigerode II TSV 1893 Langeln Blau-Weiß Schwanebeck FSV Askania Ballenstedt Blankenburger FV II Hessener SV 1928 SC 1919 Heudeber Concordia 08 Harzgerode SV Stahl Thale II Grün-Weiß Hasselfelde Blau-Weiß Hausneindorf Eintracht Derenburg TSV Zilly 1911 (N) SV 1890 Westerhausen II (N) Harzliga, Staffel 1 FSV 1920 Sargstedt Eintracht Osterwieck II TSV 09 Wasserleben SV Fortuna Halberstadt TSV 1912 Deersheim SV Empor Dedeleben SG Germania Rohrsheim SG 1955 Lüttgenrode Rot-Weiß Abbenrode Fortuna Dingelstedt Einheit Stapelburg Grün-Gelb Ströbeck Olympia Schlanstedt II TSV Berßel 1912 Harzliga, Staffel 2 FSV Reinstedt/Ermsleben SG Dankerode Germania Neinstedt SV 56 Timmenrode Quedlinburger SV II Germania Wernigerode II SV Darlingerode/Drübeck II TuS Elbingerode SV Fortschritt Veckenstedt Germania Meisdorf SG Badeborn/Ballen. II/Opper. FSG Drübeck (N) VfB ‘67 Blankenburg (N) Harzklasse, Staffel 1 SG Gr. Quenstedt/Schwaneb. II SV Eilsdorf von 1958 Nienhagener SV 1977 SV Langenstein II SG Reddeber/Minsleben/Sil­stedt/Langeln II FSV 1920 Sargstedt II SG Badersleben/Dardesheim SV Fortuna Halberstadt II SG Grün-Weiß Eilenstedt MSV Eintracht Halberstadt Harzklasse, Staffel 2 Harsleber SV Germania (A) SG Reinstedt II/Ermsleben II SG Wegeleben/Rodersdorf SG Pansfelde/Harzgerode II Blau-Gelb Börnecke SG Benneckenstein/Hasself. II Blau-Weiß Hausneindorf II SG Gernrode II/Bad Suderode SG Stahl Blankenburg Grün-Weiß Rieder II

Wernigerode l Nachdem der Landesverband seine Staffeln und Termine für den Saisonauftakt bekannt gab, nahm nun auch der Spielausschuss unter Leitung seines Vorsitzenden Lothar Allwardt die Einteilung der Ligen vor.

Harzoberliga wieder mit 16 Mannschaften

Die Harzoberliga kehrt dabei, wie bereits berichtet, vorübergehend wieder zu einer Staffelstärke von 16 Mannschaften zurück. Da es in Folge der Corona-Pandemie in der mittels Quotienten-Regelung gewerteten Saison 2019/20 keine Absteiger gibt, wird durch die beiden Aufsteiger TSV Zilly 1911 und SV 1890 Westerhausen II wieder eine Mannschaft mehr in der höchsten Liga des KFV Harz auf Torejagd gehen.

Dies ist allerdings auch die einzige Liga im Harzkreis, in der sich die Staffelstärke infolge der Sonderregelung erhöht. Ingesamt sind die Mannschaftszahlen weiterhin leicht rückläufig. So werden in der Harzliga, Staffel 2, nach dem freiwilligen Rückzug des Harsleber SV Germania in die Harzklasse nur 13 Mannschaften den Spielbetrieb aufnehmen.

10 statt 12 Mannschaften in der Harzklasse

In den beiden Harzklasse-Staffeln reduziert sich die Zahl jeweils von zwölf auf zehn Teams. Zum einen gibt es durch den freiwlligen Rückzug der Harsleber nur einen Absteiger aus der Harzliga, zum anderen haben im Vergleich zur Vorsaison drei Mannschaften weniger gemeldet. In der Harzklasse 1 hat sich die zweite Mannschaft des Hessener SV 1928 aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, in der Staffel 2 meldete sich die dritte Vertretung des SV Stahl Thale ab. Dazu bilden die bisher eigenständig spielenden Teams der SG Pansfelde und Concordia Harzgerode II mit Beginn der neuen Serie eine Spielgemeinschaft.

Bei der Staffeleinteilumg gibt es nur wenige Änderungen im Vergleich zur Vorsaison. In der Harzliga wechselte Fortuna Halberstadt zurück in die Staffel 1, dafür spielen die beiden Aufsteiger FSG Drübeck und VfB ‘67 Blankenburg in der Staffel 2.

Weitere Informationen vom KFV Harz, einschließlich Pokal-Wettbewerbe, folgen.