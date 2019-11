Vergleichen zwischen Wernigerode und Halberstadt – ein Blick in die Geschichte

Wie ein Blick in die Historie zeigt, gab es zwischen diesen Rivalen zahlreiche Vergleiche. So reichen die Duelle beider Vereine in den Jahren der DDR bis 1960 zurück. Das erste Punktspiel zwischen der BSG Einheit Wernigerode und Dynamo Halberstadt stieg demnach am 14. Februar 1960. Damals siegten die Wernigeröder knapp mit 4:3. In den darauffolgenden Jahren kam es immer wieder zu torreichen Begegnungen der BSG Einheit mit Halberstädter Teams, die unter dem Namen Vorwärts und Lok antraten. Während die Bilanz bis Anfang der 70er Jahre deutlich zugunsten der Domstädter ausfiel, setzten sich bis in die 80er Jahre meist die Hasseröder durch. Den höchsten Sieg fuhr Einheit am Nikolaustag 1986 ein. Beim 6:0-Erfolg trafen dreimal Hartwig sowie Bieling, Ulrich und Tyll. Die höchste Niederlage setzte es für Einheit am 12. September 1970 bei einem 1:6 in Halberstadt. Für den Ehrentreffer sorgte damals Havekost. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams am 18. November 1989 waren vermutlich zuviele Einheit-Akteure im Westen, sich das Begrüßungsgeld abholen. Beim 1:5 traf nur Kloth für die Gäste. Die Bilanz zu DDR-Zeiten: 15 Einheit-Siege, 4 Unentschieden und 16 Niederlagen.

Ein Blick in die Nachwende-Statistik zeigt eine zunächst ausgeglichene Bilanz zwischen den alten Rivalen. Die erste Partie bestritt Einheit unter dem neuen Namen Harzer Sportverein am 28. April 1990 gegen Lok Halberstadt. Der HSV verlor dieses Spiel mit 0:1. Doch am 10. November 1990 gab es die Revanche. Beim deutlichen 4:0 des neugegründeten FC Einheit 90 gegen Lok Germania Halberstadt trafen dreimal Thomas Triebler und Geralf Lierath. Am 13. April 1991 verlor der FC Einheit 1:3 (Einheit-Tor: Detlef Brandl), um die nächsten beiden Spiele am 9. November 1991 (5:1) und am 4. April 1992 (3:2) wieder für sich zu entscheiden. Die Torschützen damals Tino Lukasczyk (2), Heiko Helmstedt vom Elfmeterpunkt, Geralf Lierath und Jörg Ulrich sowie im Rückspiel zweimal Lierath und erneut Helmstedt vom Punkt.

Das vorerst letzte Punktspielduell zwischen einer Wernigeröder und

Halberstädter Elf stieg am Sonntag, 3. März, 2002 im Kohlgarten, der Sieger hieß erneut VfB Germania. Die Halberstädter gingen in dieser Partie durch einen Freistoß von Erik Hartmann in Führung (32.), die René Schulze kurz vor der Pause noch ausbaute. Für den 1. FC Wernigerode blieb nach couragierter Leistung nur noch der Anschlusstreffer durch Kapitän Thomas Mandrella. Es war übrigens die letzte Saison für den 1. FC Wernigerode, der danach Insolvenz anmelden musste. Quelle: Thomas Mandrella