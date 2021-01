Aktuell ruht das Geschehen auf den Fußballplätzen aus den bekannten Gründen.

Gemeldete Schiedsrichter-Mannschaften • Allstar Team Berlin • FC Bayern München • Hertha BSC Berlin • Main-Taunus SrVgg (MKK) • Nordsterne (Frauen Hamburger und Schleswig-Holsteiner FV) • Duisburg/Nord • Düsseldorf • Offenbach • Hildesheim • Hildesheimer Mädchen • Segeberg • Solingen • Schiedsrichtergrupp Neumünster • RB Leipzig • Young Boys Berlin • Team Schiedsrichterpraktikum (Schleswig Holsteiner FV) • SpVgg Otto Fleck (DFB-Schiedsrichter) • KFV Harz

Wernigerode l Sowohl Aktive als auch Zuschauer sehnen das Ende der Corona-Pause herbei. Dies gilt auch für die Schiedsrichter des Kreisfachverbandes Fußball Harz, denen in knapp fünf Monaten ein besonderer Höhepunkt bevorsteht. Am 19. Juni blickt die schwarze Zunft aus ganz Deutschland auf den Harz. Der Kreisfachverband und seine Schiedsrichter sind an diesem Tag im Wernigeröder Sportforum Gastgeber für die 20. inoffizielle Deutsche Schiedsrichtermeisterschaft. Im Vorfeld dieser Veranstaltung unterhielt sich die Volksstimme mit den beiden Hauptorganisatoren, Danilo Schrader und Nick Strübig, über die Vorbereitungen, Corona-Problematik und die Harzer Schieri-Auswahl.

Wie ist der Stand der Vorbereitungen?

Danilo Schrader: Wir, also Nick und ich, stehen in engem Kontakt mit dem KFV Harz, insbesondere Präsident Detlef Rutzen, Schatzmeister Eckhard Ohlhoff und dem Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses, Tim Heyer. Wir haben zusammen das Organisationsteam gebildet und bereiten die 20. inoffizielle Deutsche Schiedsrichtermeisterschaft, die am 19. Juni in Wernigerode im Kohlgarten stattfindet, vor.

Bilder Der Flyer informiert über alles Wissenswerte rund um die 20. inoffzielle Deutsche Schiedsrichtermeisterschaft, angefangen vom Spielplan bis hin zum...



Welches sind die wichtigsten Partner bei der Vorbereitung?

Nick Strübig: Mit dem KFV Harz und einigen Sponsoren, die in den Startlöchern stehen, haben wir die Planungen für dieses Event aufgenommen. Germania Wernigerode und die Stadt Wernigerode haben ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt.

Wie groß ist die Gefahr, dass auch dieser Veranstaltung eine Absage droht?

Danilo Schrader: Auf Grund der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie ist es für viele schwierig, zu planen. Die Gefahr ist zur Zeit noch groß, aber wir sind guter Dinge, dass das Turnier im Juni stattfinden kann. Einige Mannschaften halten sich noch zurück, deshalb gestaltet sich die Planung etwas schwieriger.

Im vergangenen Jahr wurde die in Frankfurt geplante Schiedsrichter-Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Wie hat das Organisationsteam ein ähnliches Szenario in seine Planungen berücksichtigt?

Danilo Schrader: Wir gehen weiterhin fest davon aus, dass wir im Juni das Turnier spielen können. Wir haben allen Mannschaften die Zusage gegeben. Sollte eine Absage notwendig werden, wird alles kostenfrei storniert und die eingezahlten Gelder werden zurückgezahlt.

Gab es schon Anfragen oder Absagen bedingt durch die Corona-Situation?

Danilo Schrader: Normalerweise nehmen an den Deutschen Meisterschaften 24 Mannschaften aus ganz Deutschland teil. Einige wollen noch abwarten, wie sich die Situation entwickelt und andere haben aus anderen Gründen abgesagt.

Wieviele Mannschaften haben zugesagt und nach welchem Modus und über welchen Zeitraum soll das Turnier gespielt werden?

Nick Strübig: Vier Mannschafte haben zu Beginn des Jahres nachgemeldet, aktuell liegen wir damit bei 18 Teams. Mit dabei sind die DFB-Schiedsrichter, die als SpVgg Otto Fleck als Titelverteidiger ins Turnier gehen. Dazu kommen namhafte Vereine wie der FC Bayern München, RB Leipzig und Hertha BSC Berlin, auch zwei reine Frauenmannschaften sind dabei. Wir hoffen natürlich, dass sich die eine oder andere Mannschaft noch anmeldet. Gespielt werden soll in Vierer-Gruppen und auf vier Kleinfeldern im Kohlgarten. Die erste Partie soll um 10 Uhr angepfiffen werden, gegen 17 Uhr sollte der Sieger feststehen.

Was haben die Harzer Schiedsrichter als Veranstalter für die Gästeteams aus allen Teilen Deutschlands geplant und hat das Rahmenprogramm besondere Höhepunkte parat?

Danilo Schrader: Im HKK Hotel in Wernigerode wird ab 19 Uhr die Siegerehrung und Abschlussparty stattfinden. DJ Toni Bader wird für super Stimmung sorgen und vielleicht gibt es einige Überraschungen, die aber noch nicht verraten werden.

Welche Platzierung haben die Harzer bisher bei dieser Meisterschaft erzielt und mit welchen Ambitionen geht das Team in sein „Heimturnier“?

Nick Strübig: Seit 2016 haben wir zweimal Platz 17, einmal Rang 19 und als beste Platzierung 2019 den 16. Rang belegt. Wir haben uns stetig verbessert. Das Turnier 2020 wurde leider abgesagt. Wir möchten natürlich so gut wir können abschneiden, aber für uns liegt an diesem Tag das Hauptaugenmerk auf dem Spaß, und dass sich unsere Schiedrichterkollegen wohlfühlen und mit Freude dabei sind.

Besteht die Harzer Schiri-Auswahl eher aus jungen Spielern oder gehören auch einige erfahrene Referees der Mannschaft an?

Nick Strübig: Unsere Mannschaft ist ziemlich ausgeglichen, was junge und erfahrene Schiedsrichter betrifft. Natürlich überlassen wir älteren gerne den jungen Schiedsrichtern den Vortritt bei den Spielen.

Haben sich in den letzten Testspielen und Meisterschaften Leistungsträger der Harzer Fußball-Schiedsrichter heraus kristallisiert?

Nick Strübig: Keiner. Bei uns werden alle gleich behandelt und es sind alle Schiedrichter gleich wichtig für die Schiedsrichtermannschaft. Bei uns in der Schiedsrichtermannschaft gilt der Ehrenkodex, wer sich nicht daran hält, muss die Mannschaft verlassen.

Aktuell ruht das runde Leder, damit pausiert auch die Vorbereitung. Wie verliefen die Testspiele bis zum zweiten Lockdown?

Danilo Schrader: Leider gab es keine Vorbereitungspiele vor dem zweiten Lockdown. Die geplanten Termine für zwei Spiele fielen in die zweite Corona-Pause.

Sofern es die Lage rund um das Coronavirus zulässt: Gibt es schon Planungen für weitere Vorbereitungsspiele für das Turnier im Juni?

Nick Strübig: Für die Freundschaftsspiele ist Jan Veckenstedt zuständig. Jan kümmert sich um die Termine mit den gegnerischen Mannschaften. Ja, es sind Spiele geplant, aber momentan sind ja keine erlaubt.

Um eine Deutsche Meisterschaft zu organisieren, erfordert es eine gut funktionierende Gemeinschaft?

Nick Strübig: Für uns in der Schiedsrichtermannschaft steht nicht nur der Fußball im Vordergrund, wir unternehmen außerhalb des Schiedsrichterseins viel zusammen mit unseren Familien. Es ist schon zu einer richtigen Tradition geworden, dass am Ende der Saison in Ilsenburg das Discgolf-Turnier im Ilsetal stattfindet. Dieses geht in diesem Jahr bereits in die fünfte Runde.

In der letzten Saison 2019/20 hat die erste gemeinsame Weihnachstfeier für alle Schiedsrichter des Harzkreises stattgefunden. Es war eine gelungene Feier mit Tombola, leckerem Essen und zwei kleinen Liveacts. Die Organisation haben Danilo Schrader und ich in die Hand genommen. Auch für 2020 war wieder eine gemeinsame Feier geplant, leider kam Corona dazwischen.