Informationen zu den „Geisterspieltickets“

Der Erwerb der „Geisterspieltickets“, die an ein reales Benefizspiel nach der Corona-Krise gebunden sind, ist weiterhin im Fahrzeughaus Klus in der Klusstraße und online unter www.vfbgermaniahalberstadt.de möglich. Anhänger können virtuelle Tickets, Bier und Bratwürste kaufen. Auf der Homepage ist ein Kontaktformular für das Spiel hinterlegt, in dem der Kartenwunsch ausgefüllt werden und dann der Betrag auf das Konto mit genannter Bankverbindung überwiesen werden kann. Die Karten gehen per Post zu.