Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) hat allen Vereinen über das elektronische Postfach einen Fragebogen übergeben.

Halberstadt l In diesem Zusammenhang weist Detlef Rutzen, Präsident des Kreisfachverbandes, alle Harzer Fußballvereine dringend daraufhin, in Abstimmung fristgerecht bis 13. Mai zu beantworten.

„Wir haben zuletzt in unserem Kreisfachverband die Stimmung und Meinung durch zahlreiche Äußerungen aufnehmen können. Für diese wertvolle Unterstützung möchte ich mich nochmals herzlich bedanken. Diese Meinung wurde wie angekündigt in den Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt getragen“, erzählt Rutzen. Im Vorstand kamen alle 14 Kreise zum einheitlichen Meinungsbild, die Saison zum 30.06.2020 zu beenden. Das gleiche trifft auf den gesamten Nachwuchs zu.

Viele Stimmen für ein eindeutiges Signal

„Nun geht es in der Befragung darum, aus einem Meinungsbild ein ganz klares Votum der Vereine zu machen. Jetzt kommt es darauf an. Jede Stimme wird benötigt. Nur so bekommen wir ein eindeutiges Sig­nal von den Vereinen“, fordert Rutzen die Harzer Fußballer zur aktiven Teilnahme auf. „Der FSA-Vorstand hat sich auf die Befragung geeinigt, um eine belastbare Aussage aller Vereine unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt auf der Grundlage einer gleichen Fragestellung zu erhalten. Das Ergebnis der Befragung wird dann die Grundlage der Beschlussvorlagen des außerordentlichen Verbandstages bilden“, erläuterte Detlef Rutzen.

Der FSA steht ganz klar zu seinen Vereinen. Dafür spricht auch ein Beschluss der Vorstandssitzung, wonach es ein einheitliches Verfahren vom Nachwuchs über die Frauen bis zu den Herren geben wird. Der außerordentliche Verbandstag wird bis zum 30.06.2020 einberufen und durchgeführt. Er ist notwendig, weil nach Satzung des FSA kein Gremium außer dem Verbandstag berechtigt ist, so massiv in den Spielbetrieb einzugreifen. Der Harzkreis will mit einem eindeutigen Auftrag der Vereine seine Stimme beim Verbandstag einbringen.

Außerdem wird die Abstimmung Grundlage der nächsten Beschlüsse im FSA sein. Daraus wird auch der Auftrag für notwendige Abstimmungen zum DFB-Verbandstag am 25. Mai abgeleitet. „Nicht zuletzt benötigen wir auch in unserem KFV eine Handlungsanweisung. Diese werden wir auch aus den Ergebnissen der Befragung ableiten. Wie wir in unserem Kreisfachverband dann konkret damit umgehen, wird noch zu besprechen sein“, ergänzte der KFV-Chef.