Aufmerksam verfolgt Trainer Danny König (rechts) den Zweikampf zwischen Justin Bretgeld (links) und Elias Löder. Am morgigen Sonntag steht das erste Testspiel des VfB Germania an. Foto: Lukas Nitschke

Hinter dem Fußball-Regionalligisten VfB Germania Halberstadt und seinem neuen Coach Danny König liegt die erste Trainingswoche.

Halberstadt l In einem recht kurzen Vorbereitungsfenster von vier Wochen sollen die Grundlagen für eine „Mammutsaison“ mit 38 Spieltagen gelegt werden. Einen ersten Eindruck von der Mannschaft kann sich der Anhang des VfB Germania am Sonntag ab 14 Uhr beim Testspielauftakt gegen Germania Wulferstedt holen.

„Es freut uns, dass Wulferstedt kurzfristig dem Test zugestimmt hat. In erster Linie geht es für beide Teams darum, Abläufe einzustudieren und langsam wieder in den Spielrhythmus zu finden. Unsere Fans haben am Sonntag die Möglichkeit, unsere neuformierte Mannschaft kennenzulernen“, erzählte Enrico Gerlach, Sportlicher Leiter des VfB Germania. Der Verein bittet im Vorfeld alle interessierten Fans, sich an die Hygienevorschriften im Friedensstadion zu halten.

Arbeit gegen den Ball im Fokus

„Die erste Trainingswoche war gründsätzlich positiv, die Jungs sind sehr wissbegierig und haben sehr ordentlich mitgearbeitet. Es ist klar, dass sich die Mannschaft in der ersten Woche erstmal beschnuppert, im Gegenzug habe ich mir die Jungs vorbehaltlos angesehen“, blickt Trainer Danny König auf die ersten neun Trainingseinheiten seit dem Startschuss am letzten Sonnabend zurück. Nach zwei weiteren Einheiten am gestrigen Freitag und heute Vormittag geht es nun am Sonntag im ersten Testspiel gegen die Landesklasse-Elf der SG Germania Wulferstedt.

„Wir haben einige Parameter im Training abgearbeitet, was die Arbeit gegen den Ball betrifft wollen wir da schon etwas sehen. Wir haben nur wenige Testspiele bis zum Saisonstart, gerade gegen einen kleineren Gegner sollte die Grundphilosophie schon erkennbar sein“, erwartet Danny König den nötigen Willen bei seinen Schützlingen. „Im Spiel mit dem Ball dürfte es eher noch eine zähe Veranstaltung werden, da wird es einige Haken und Ösen geben“, ergänzte der Germania-Coach, der allen Spielern möglichst gleichmäßige Spielanteile geben will.