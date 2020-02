In der Sachsen-Anhalt Liga hat der HT Halberstadt bei der HSG Wolfen gastiert.

Halberstadt l Trotz einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit ist den Handballern des HT 1861 Halberstadt im Aufsteigerduell der Sachsen-Anhalt-Liga bei der HSG Wolfen 2000 die Luft aus. Am Ende unterlagen die Harzer 21:24 (10:13).

Die Männermannschaft des HT 1861 hat das erste Auswärtsspiel im Kalenderjahr 2020 in Wolfen knapp mit 21:24 (10:13) verloren und wartet damit weiterhin auf die ersten Punkte in der Rückrunde. Wie bereits im Heimspiel gegen den HSV Magdeburg stimmte die spielerische Linie, doch im Abschluss fehlte die Effektivität. So vergaben die HT-Männer bereits in den ersten 15 Minuten drei Siebenmeter und lagen in der Folge mit 4:9 zurück. Trainer Denis Schmid reagierte mit einer Auszeit und forderte mehr Entschlossenheit beim Torwurf. Die Vorgabe wurde gut umgesetzt und der Rückstand auf zwei Tore verkürzt (10:12).

Halberstadt legt einen Zwischenspurt hin

Die Chancenverwertung blieb aber auch in der zweiten Halbzeit das Problem und so setzten sich die Gastgeber bis zur 39. Minute auf 17:13 ab. In der Folge steigerten sich die Harzer und zeigten ihr Leistungsvermögen. Die Abwehr agierte sehr kompakt und im Angriff wurde konsequent der Abschluss gesucht. Mit einem 7:2-Zwischenspurt trotz doppelter Unterzahl gelang die Führung, Bastian Liebscher traf zum 19:20 (51.). Doch es sollte nicht reichen. Mit nur einem Treffer in den letzten neun Minuten war das Spiel nicht zu gewinnen.

„Natürlich sind wir enttäuscht. Wir hatten uns fest vorgenommen, an die Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen. Das ist uns nur ansatzweise gelungen. Im Moment fehlt uns die Leichtigkeit beim Abschluss. Daran werden wir diese Woche arbeiten. Wir wollen das Heimspiel am nächsten Sonnabend gegen Kühnau gewinnen, darauf werden wir uns konzentrieren“, erklärt Trainer Denis Schmid.

Fokus auf die kommende Partie

Am kommenden Sonnabend trifft der HT 1861 Halberstadt auf die SG Kühnau, die aktuell mit 19:13-Punkten auf dem fünften Tabellenplatz rangiert. Die Halberstädter belegen nach drei Niederlagen in Serie mit ausgeglichener Punktebilanz (15:15) Rang neun. Anwurf in der Sporthalle Völkerfreundschaft ist um 17 Uhr.

Statistik

HT 1861 Halberstadt: Deuring - Czaja (4), Rinke (5), Balint (4), Huber (1), Blenke (3), Liebscher (1/1), Kausch, Ahlsleben, Dieterich, Hamann (2), Stecker (1), Greiff;

Zeitstrafen: HSG Wolfen 7 - HT Halberstadt 6;

Siebenmeter: HSG Wolfen 5/4 - HT Halberstadt 4/1.