Die Sportjugend im Kreissportbund Wernigerode sucht engagierte Leute für die Vorbereitung der neuen Saison.

Wernigerode l Die Sportjugend im KreisSportBund Harz veranstaltet vom 22. bis 24. Februar mit Unterstützung der Sportjugend Sachsen-Anhalt und der Bildungs- und Freizeitstätte Schierke den schon traditionellen Teamerlehrgang in Schierke.

Der Lehrgang dient als Startschuss und Vorbereitung für die neue Saison. Die Mobilen Projekte benötigen immer wieder engagierte Leute für das Ehrenamt – mit und ohne Führerschein, auch gern für PKW-Hänger – für die Sport- und Spielmobile, SportsFunMobile (mobiler Jugendtreff) und für die Riesenrutsche „Jurassic“.

Auf- und Abbau gehört zum Aufgabenbereich

Zum Aufgabenbereich gehören der Auf- und Abbau der Sport- und Spielgeräte, Beschallungstechnik und die Animation und Betreuung der kleinen und großen Besucher auf zahlreichen Events nah und fern. Für den Einsatz gibt es natürlich auch eine Aufwandsentschädigung.

„Sport, Spiel und Spaß erleben in einem super Team. Sei auch du dabei“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Lehrgang zum Schnuppern ist natürlich für alle Interessenten und Teilnehmer kostenlos.

Informationen auch im Netz verfügbar

Weitere Informationen, Bilder und Clips gibt es auf der Internetseite der Sportjugend Harz, auf Facebook oder auch persönlich über das Büro unter Telefon (0 39 43) 5 57 11 20. Anmeldung mit Name, Telefonnummer und Alter gern per E-Mail info@sportjugend-harz.de entgegen genommen. „Also kommt in ein tolles Team - habt Spaß und engagiert euch im Ehrenamt.“