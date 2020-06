Noch bis zum 30. Juni 2020 sind die Sportvereine wieder aufgerufen, sich für die „Sterne des Sports“ 2020 zu bewerben.

Halberstadt l Seit nun mehr 17 Jahren gibt es die „Sterne des Sports“ und auch 2020 belohnen die Volksbanken und Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb wieder das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine. Mitmachen können alle Sportvereine aus dem Harzkreis. Bewerbungen sind ausschließlich online auf der Webseite der Volksbank Harz unter www.vbimharz.de/meine-bank/engagement0/sterne-des-sports.html oder unter www.sterne-des-sports.de möglich.

Die „Sterne des Sports“, der „Oscar des Vereinssports“, haben sich seit ihrer Premiere im Jahr 2004 zu Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb entwickelt. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sowie der DOSB zeichnen dabei gemeinsam Sportvereine für ihr soziales Engagement aus.

Berlin ist das Ziel der Träume

Der Wettbewerb „Sterne des Sports“ geht über drei Ebenen: Auf der lokalen Ebene wartet auf den Sieger der „Große Stern des Sports“ in Bronze, ausgezeichnet von der Volksbank sowie den Kreis- und Stadtsportbünden der Region. Der Gewinner qualifiziert sich für das Finale auf Landesebene. Bei der Preisverleihung „Großen Stern des Sports“ in Silber, die von den Landessportbünden und den regionalen Genossenschaftsverbänden ausgerichtet wird, konkurrieren die Sportvereine um das Ticket zum Bundesfinale der „Sterne des Sports“ in Gold 2020. Beim Bundesfinale in Berlin werden im jährlichen Wechsel von der Bundeskanzlerin oder dem Bundespräsidenten die Finalisten für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem „Großen Stern des Sports“ in Gold ausgezeichnet.