Der TC Rot-Weiß Halberstadt ist mit den ersten Punktspielen in die Saison gestartet.

Halberstadt l Dem TC Rot-Weiß Halberstadt steht, wie allen anderen Harzer Tennisvereinen, ein freies Pfingstwochenende bevor. Zuletzt absolvierten die Erwachsenenteams des TC mehrere Partien, die Punktspiele der Kinder hingegen wurden abgesagt.

Damen gewinnen

Die Damen setzten sich beim TC Grün-Weiß Burg mit 4:2 durch. Elke Roberts unterlag zum Start 2:6, 2:6. Lea Carolin Ledderbohm (6:1, 6:1) und Claudia Stein (6:3, 6:3) sowie Susann Ledderbohm (6:3, 6:0) behielten in den Einzeln die Oberhand. Das Doppel Roberts/L. Ledderbohm unterliegt 1:6, 5:7, hingegen siegte die Paarung Stein/S. Ledderbohm in drei Sätzen mit 3:6, 7:5, 6:4. Mit zwei Siegen steht das Team an der Tabellenspitze der Landesliga.

Ebenfalls in der Landesliga starten die Damen 40+. Beim TC Rotehorn in Magdeburg unterlagen sie glatt mit 0:6. Das Endergebnis sieht aber deutlicher aus, als es tatsächlich war. Es ging sehr knapp zu. Mit etwas Glück wäre auch ein 3:3 möglich gewesen. Corinna Garke spielte 6:1, 4:6, 2:6. Auch für Elke Roberts ging es beim 7:6, 1:6, 6:7 über drei Sätze. Zwei klare Niederlagen gab es für Bettina Nagel (1:6, 1:6) und Antje Pahne (1:6, 1:6). Die Doppel waren wieder spannend: Garke/Roberts hatten beim 7:5, 3:6, 4:6 und Nagel/Pahne beim 6:4, 2:6, 4:6 das Nachsehen.

Herren 40 gewinnen gegen Gröna

Die Herren 40+ in der Bereichsliga haben gegen Sportlust Gröna mit 4:2 gewonnen. In drei Sätzen verlor Stefan Pasderski (7:5, 3:6, 1:6). Gernot Huwald (6:4, 6:3) und Andreas Roberts (6:2, 6:3) feierten Siege. Noch klarer ging es bei Dr. Karsten Fritz zu (6:0, 6:1). Die Doppel endeten 1:1. Roberts/Pasderski verloren 6:3, 4:6, 6:7. Huwald/ Fritz siegten6:2, 6:4. Ein zweites Punktspiel gegen den TC Wernigerode endete 3:3. Pasderski (2:6, 3:6), Huwald (3:6, 1:6) und auch Roberts (7:6, 3:6, 5:7) verloren in den Einzeln zum Teil knapp. Den einzigen Sieg fuhr beim 6:0, 6:2 Dr. Fritz ein. Erstaunlicherweise gingen beide Doppel an den TC. So war das 3:3 und Platz zwei gesichert.

Die Herren 40+ II feierten in der Bereichsklasse Harz beim TV Krumbholz Bernburg einen 6:0-Sieg. Torsten Hennig (6:1, 6:1), Daniel Hylski (6:4, 6:3), Frank Nolte (6:4, 6:0) und Martin Quenstedt (6:0, 6:1) siegten problemlos. Auch die Doppel gingen klar an Halberstadt. Nach zwei Punktspielen ist das Team Tabellenführer.

Die Herren 60+ verließen im dritten Saisonspiel gegen den SV Stahl Thale beim 6:0 das dritte Mal als Sieger den Court. Dr. Jörg Behrenroth (6:0, 6:0). Dieter Helmchen (6:1, 6:0), Wolfgang Mohr (6:0, 6:1) und Dr. Jürgen Dittmann (6:4, 6:0) siegten gegen die zum Teil deutlich älteren Gäste ohne Probleme. Auch die Doppel Behrenroth/Mohr (6:0, 6:2) und Helmchen/ Dittman (6:2, 6:0) feierten sichere Erfolge.