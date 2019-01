Die Volleyballer im Altkreis Halberstadt haben die Pause beendet und das neue Punktspieljahr mit dem 6. Spieltag eröffnet.

Wegeleben l Die Spielgemeinschaft aus Ströbeck und Wegeleben erwartete in Wegeleben die zweite Vertretung der VSG Halberstadt sowie den VC Hessen zum Auftakt des Spieltags.

Im ersten Spiel stand nach zwei Sätzen noch kein Sieger fest. Beide Teams konnten jeweils einen Satz mit 25:18 für sich entscheiden. So mussten der Gastgeber und die VSG in den Tie-Break. Zum Seitenwechsel sah es ganz nach einem Sieg für die Hausherren aus, doch die Domstädter ließen sich nicht entmutigen. Sie wehrten vier Spielbälle ab und glichen zum 14:14 aus, mussten sich letztendlich aber doch mit 16:14 geschlagen geben.

VC Hessen erfolgreich

Der VC Hessen setzte sich in beiden Spielen mit jeweils 2:0 durch und nutzte die Gunst der Stunde. Die Hessener setzten sich mit einem Punkt Rückstand auf die Eintracht aus Badersleben auf dem dritten Tabellenplatz fest. Das Spiel gegen den Gastgeber endete 25:18 und 25:20. Und im abschließenden Spiel gegen die Volleyballer der VSG taten sich die Hessener, gerade im zweiten Durchgang etwas schwerer. Nach einer Auszeit ließen sie sich nicht mehr vom Kurs abbringen und gewannen mit 25:16 und 25:19.

Statistik

SG Wegeleben/Ströbeck: Steffen Dräger, Andy Wille, Diana Ponwitz, Knut Kothe, Paul Mews, David Wilke;

VSG Halberstadt II: Maik Brand, Dirk Brand, Sven Rhode, Jens Mönning, Frank Meyer, Bodo Simon, Christoph Gräber;

VC Hessen: Uwe Große, Andreas Körtge, Falk Biewendt, Steffen Junghans, Tobias Krone, Ronald Denecke.

Kreisliga

Im Spitzenspiel des 6. Spieltages der Volleyball-Kreisliga kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer Halberstädter Volleyballfreude (HVF) und dem Tabellenzweiten Eintracht Badersleben.

Spiel hält die Ansprüche

Dieses Spiel wurde dem Charakter eines Spitzenspieles gerecht, denn es entwickelte sich ein hochklassiges, aber jederzeit faires Match, welches dankenswerterweise von Mario Hoppe, dem etatmäßigen Zuspieler der Baderslebener souverän geleitet wurde. Dafür stand Andreas Becker bei der Eintracht als Zuspieler auf dem Parkett, welche zunächst mit Vorteilen begann, es aber bis zur Mitte des ersten Satzes nicht schaffte, sich vom Gegner abzusetzen.

Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, die höhere Angriffseffektivität der Volleyballfreunde, vor allem durch Sven Stockmann und Matthias Kammin, war letztendlich der ausschlaggebende Aspekt für den 25:19-Satzgewinn der Halberstädter.

Auch im zweiten Satz lief der HVF-Sechser, in welchem Andreas Wiekert nach einem Jahr Pause für den erkrankten Zusteller Michael Winkler auf dem Parkett stand, zunächst wieder einem 4-Punkte-Rückstand hinterher. Viele Angriffe der Gastgeber wurden von der Eintracht geblockt beziehungsweise von der Feldabwehr im Spiel gehalten, so dass sich das Duell zunächst ausgeglichen gestaltete. Aber die Hausherren verstanden es zusehends besser, die eigenen Blöcke vor allem durch René Reichelt und Jürgen Schlönvoigt besser zu setzen und im Angriff präziser zu arbeiten, so dass auch dieser Satz mit 25:16 an das HVF-Team ging.

Halberstadt bleibt Tabellenführer

Damit bleiben die Halberstädter auch nach dem 6. Spieltag verlustpunktfreier Spitzenreiter. Da die Volleyballfreunde am nächsten Spieltag spielfrei sind, kommt es in der darauffolgenden Punktspielrunde in Hessen bereits zu Meisterschaft vorentscheidenden Begegnungen, wenn der gastgebende VC das HVF-Team empfängt.

Statistik

Halberstädter VF: Jürgen Schlönvoigt, Thomas König, Steffen Wagner, Matthias Kamin, René Reichelt, Sven Stockmann, Andreas Wieckert;

Eintracht Badersleben: Olaf Beder, Matthias Langer, Christian Wolf, Volker Hiller, Jost Rautenschlein, Mario Hoppe, Andreas Becker.

Am nächsten Spieltag trifft Gastgeber Hessen auf das zweite Team der VSG sowie auf die Weiß-Roten aus Ströbeck. Ebenfalls Heimrecht genießt die Eintracht aus Badersleben und erwartet in der Huylandhalle die Spielgemeinschaft Wegeleben/Ströbeck und die erste Mannschaft der VSG am Netz. Der Spieltag wird am 25. Februar in Hessen und einen Tag später in Badersleben ausgetragen.

Als nächstes steht die Qualifizierungsrunde für das Pokal-Final-Four an. Am 4. Februar empfängt der VC Hessen die Teams aus Ströbeck sowie die erste Mannschaft der VSG. Einen Tag später trifft in Badersleben die Eintracht auf die Halberstädter VF und die zweite Vertretung der VSG Halberstadt.