Der Barleber HC hat den SV Eintracht Gommern II empfangen.

Barleben l Mit einem gelungenen Spiel haben die Barleber die Hinrunde beendet. Der Tabellennachbar SV Eintracht Gommern II wurde in der heimischen Mittellandhalle deutlich und unerwartet mit 36:27 (18:13) bezwungen.

Ein hoher Sieg war zu Beginn des Spiels nicht zu erahnen, denn der Gast aus dem Jerichower Land stellte sich gut auf das Spiel der Barleber mit zwei Kreisläufern ein. Gleichzeitig trug Gommern das Spiel mit schnellen Vorstößen voran. So stand es nach zehn gespielten Minuten 4:4 bzw. nach 23 Minuten 12:12. Bis dato konnte sich keines der Teams absetzen. Doch dann begann die stärkste Phase der Barleber.

Führung zur Halbzeit

Die Abwehr um Tietzmann und Ferchland war auf dem Posten und über Bergner und Lehmann kamen die Abschlüsse. So konnte zur Halbzeit ein 18:13-Vorsprung erarbeitet werden. Diesen Schwung nahmen die Bördeländer mit in die zweite Halbzeit und ließen bis zur 40. Spielminute keinen Treffer der Gäste zu (24:14) – die Vorentscheidung war gefallen. Im weiteren Verlauf ließen die Barleber die Zügel etwas schleifen bzw. probierten einige Dinge aus und die Gäste konnten den Rückstand zumindest in der Höhe halten.

So stand im Ergebnis ein ungefährdeter 36:27-Sieg zu Buche. Am Sonnabend reisen die Barleber zur schweren Auswärtspartie nach Klötze. Anwurf ist 17 Uhr.

Statistik

Barleben: Tiedemann; Storch – Bergner (8); Tietzmann (4); Häberer (6); Vogel (1); Seidel (8); Renner (2); Ferchland (1); Wiecke (3); Lehmann (3)

Zuschauer: ca. 60

7m: Barleben: 1/2; Gommern: 3/4

2min: Barleben: 12; Gommern: 7