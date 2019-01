Nach dem geglückten Rückrundenauftakt gegen die Youngsters von ALBA reisten die SBB Baskets Wolmirstedt ein weiteres Mal nach Berlin.

Wolmirstedt l Mit einem knappen 63:65-Auswärtssieg bei den Red Dragons Königs Wusterhausen revanchierten sich die Baskets für die Hinrundenniederlage und festigten ihre Tabellenführung.

Die Baskets Wolmirstedt wurden zur Auswärtspartie gegen den ehemaligen Trainer Michael Opitz von zahlreichen Fans begleitet, welche ihr Team von Beginn an ambitioniert unterstützten. Dies zeigte Wirkung. Nachdem die Red Dragons Königs Wusterhausen zunächst die ersten Punkte des Spiels für sich anschrieben, reagierte die Defense der SBB Baskets Wolmirstedt und stoppte die Gastgeber immer wieder unterm Korb.

Spiel auf Augenhöhe in der Anfangsphase

Bald gelang den SBB Baskets ein 9:0-Lauf, mit dem sie das erste Viertel mit 11:19 für sich entschieden. Das zweite Viertel bot den Fans beider Teams viel Spannung und einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Den Red Dragons gelang es jedoch nicht, den Vorsprung der Baskets aufzuholen und so verabschiedeten sich die Mannschaften mit 30:42 für Wolmirstedt in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte des Spiels lieferten sich beide Teams weiterhin einen intensiven Kampf. Im dritten Viertel verringerten die Gastgeber durch einen 8:0-Lauf den Vorsprung der SBB Baskets stark. Doch den Sieg wollten sich die Wolmirstedter an dieser Stelle nicht nehmen lassen und so wurden noch einmal Punkte für das Gäste-Konto gesammelt. Das Viertel ging am Ende zwar knapp an die Gastgeber, doch dank der Punkte der ersten Halbzeit blieb die Führung bei den SBB Baskets (58:48).

Spannung zum Schluss

Ein Führungswechsel im vierten Viertel war bei diesem Punktestand durchaus noch denkbar, so mobilisierten die Red Dragons noch einmal alle Kräfte und rissen das Spiel an sich. Den SBB Baskets gelang in den letzten Spielminuten nur noch wenig. Nur sieben Punkte kamen noch auf das Konto der Wolmirstedter. Dem gegenüber standen 15 Zähler für die Drachen. Die Red Dragons rückten gefährlich nah auf, doch am Ende war das Glück auf Seiten der SBB Baskets Wolmirstedt. Mit einem knappen 63:65 für die Wolmirstedter endete die Partie in Königs Wusterhausen. Der Top-Scorer des Spiels ist den SBB Baskets Wolmirstedt noch aus der letzten Saison bekannt. Nico Adamczak sammelte 22 Punkte für die Red Dragons Königs Wusterhausen, gefolgt von Baskets-Spieler Arvydas Gydra (21).

Nach einer spannenden Begegnung war Head-Coach Ralf Rehberger erleichtert: „In einem wie erwartet sehr physischen Spiel waren wir das bessere Basketballteam, haben die meiste Zeit geführt und uns trotz etlicher Widerstände diesen Sieg mehr als verdient.“

Statistik

Wolmirstedt: Petar Madunic (6), Isaac Mourier (3), Arvydas Gydra (21), Philipp Lieser (6), Garrett Jefferson (16), William Darouiche (0), Julius Stahl (10), Tim Decker (3), Patrick Teka (0), Linus Wascher (0).