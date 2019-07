Die JSG Bördekicker schließen die Saison mit Sport, Spiel und Spaß im Kinder- und Erholungszentrum (KIEZ) in Arendsee ab.

Arendsee (hwk) l Mit 35 Teilnehmern, davon 25 Kinder und zehn Erwachsene, fuhr die JSG Bördekicker ins Kinder- und Erholungszentrum (KIEZ) nach Arendsee. Auch der diesjährige Aufenthalt machte klar, dass es weit und breit kein geeigneteres Objekt gibt, in dem Sport, Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe umgesetzt werden können. Aus diesem Grund wurde bereits am Tag der Abreise der Termin für 2020 festgemacht.

Bevor Sport, Spiel und Spaß am Sonnabend so richtig Einzug halten konnten, wurden am Freitagabend nach Ankunft die Bungalows eingerichtet und die Betten bezogen. Unter Leitung der Verantwortlichen Rolf Kühle, Fritz Ledderboge und Karsten Zimmermann ließ man den sommerlichen Freitagabend nach dem gemeinsamen Abendessen mit einer Nachtwanderung rund um den Arendsee ausklingen.

Zirkeltraining weckt Begeisterung

Am Sonnabend wurde zunächst kräftig gefrühstückt und dann auf der sehr gut gepflegten Sportstätte des SV Arendsee fleißig trainiert. Die Übungsleiter hatten ein altersgerechtes Zirkeltraining aufgebaut, was von den Kindern mit Begeisterung angenommen wurde. Am Nachmittag ging es bei allerbestem Badewetter natürlich ins Strandbad. Frische Luft macht auch hungrig. Unter Leitung von „Sternekoch“ Robert Zimmermann, seiner Freundin Maria Paula Duque sowie Feuerwehrmann Marvin Schmidt kamen kulinarische Köstlichkeiten auf den Grill, die die vielen hungrigen Mäuler stopfen konnten.

Bevor es am Sonntagmittag Richtung Heimat ging, wurde zunächst das Training vom Samstag ausgewertet und mit Preisen gewürdigt. Natürlich ging kein Teilnehmer leer aus.

Erfrischung im Arendsee

Die anschließende Erfrischung im Arendsee bildete den Abschluss eines tollen Wochenendes, wofür die Verantwortlichen im Namen aller Beteiligten Dank sagen möchten: der Bürgermeisterin Steffi Trittel und Axel Klitschke für die unkomplizierte Bereitstellung von Fahrzeugen der Gemeinde und den Feuerwehren der Gemeinden Schackensleben, Irxleben, Ackendorf und Niederndodeleben für den Transport der Kinder in das Trainings-und Erholungscamp in Arendsee. Dank gilt auch dem Sponsor Fred Pasemann von der Fima Bördegas Rottmersleben.

Die JSG Bördekicker bereitet jetzt die neue Spielsaison 2019/20 vor. Sie wird bis auf die A-Jugend in jeder Altersklasse mit einer Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Der traditionelle Bördekicker Hallenfußball-Cup wird vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 ein weiterer Höhepunkt der Sportarbeit werden.