Der Ummendorfer SV treibt seine Kaderplanungen für die kommende Saison voran.

Ummendorf l Mit Christopher Garz und Lukas Grewe vermeldete der USV nämlich die ersten beiden Neuzugänge.

Sacher freut sich auf Unterschiedsspieler

Das Duo wechselt von Fortuna Magdeburg in die Börde. Mit gerade einmal 20 Jahren bringt Garz bereits die Erfahrung von 63 Verbandsliga-Partien mit. 16 Mal konnte sich der Offensivspieler zudem für den SV Fortuna Magdeburg in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse in der Torschützenliste eintragen. Entsprechend erfreut zeigt sich Trainer Chris Sacher über den gelungenen Transfer: „Er war für uns ein absoluter Wunschspieler. Entsprechend haben wir sehr viele Gespräche geführt und uns sehr um ihn bemüht.“

Wenngleich sich Sacher auf einen „absoluten Unterschiedsspieler, der immer für eine verrückte oder spielentscheidende Situation gut ist“ freut, hat die Sache einen kleinen Haken. Erst kürzlich erlitt Garz einen Kreuzbandriss, muss deswegen noch unters Messer. „Die Verletzung ist ärgerlich, aber natürlich kein Problem“, erklärt Sacher. „Wir wollen zusammen daran arbeiten, dass er schnell wieder fit wird und uns mit seiner großen Qualität auf dem Platz weiterhelfen kann.“

Grewe soll eine Säule werden

Auch Lukas Grewe soll eine tragende Säule im USV-Spiel werden. „Er wird bei uns wieder die Spielpraxis erhalten, die er sich erhofft. Zudem ist er mit Christopher Garz gut befreundet, was sicher die Eingewöhnung erleichtert. Wir wollen noch drei bis vier weitere Spieler holen und sind da in guten Gesprächen“, äußert sich Sacher zur aktuellen Kaderplanung.

Den Verein verlassen werden nach aktuellem Stand Cedrik Staat, Niclas Eheleben (beide Einheit Wernigerode) und Sebastian Deumeland (Groß Santersleben). „Vor allem über den Abgang von Niclas Eheleben bin ich enttäuscht, er hätte sich bei uns in Ruhe entwickeln können, macht aber bereits jetzt den Sprung“, so Sacher. Über die Ablösesummen haben die Harzer allerdings noch nicht mit dem USV gesprochen.