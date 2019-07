Dustin Strobach will Fußballprofi werden und setzt alles daran diesen Traum auch zu verwirklichen.

Magdeburg l Bereits mit drei Jahren stand Dustin auf dem Fußballfeld, damals noch bei der SG Eintracht Ebendorf. Dort wurde vom dortigen Trainer, Björn Gärtner, schon früh das Potential des Jungen entdeckt. Dieser empfahl ihn zum DFB-Stützpunkt nach Haldensleben zu bringen, um ihn sichten zu lassen.

Daniel Fest, Tom Krüger und Reinhard Schreiber erkannten ebenfalls das Talent des jungen Kickers und holten ihn zum Haldensleber SC, wo das Training intensiviert wurde. An die Seite gestellt bekam er seinen neuen Trainer Kevin Schlitte, der seine Begabung förderte und ihn schließlich in die Landesauswahl verhalf. Dort wurde, auch dank Schlitte, der für ihn warb, der 1. FC Magdeburg auf ihn aufmerksam. Seit dieser Saison spielt Strobach nun in der C-Jugend des FCM unter Trainer Daniel Petzold. „Für Dustin steht jetzt eine schwierige Zeit bevor. Er muss lernen mit dem neuen Alltag zurecht zukommen und da er im Internat lebt, auch damit klar zukommen, seine Eltern nicht mehr um sich zu haben. Das ist am Anfang für alle meine Jungs sehr schwer“, weiß Petzold. Auch für Mutter Nadine ist die Trennung schwer, da Dustin ihr einziges Kind ist und immer um sie war. „Natürlich macht es mich unglaublich stolz, dass er soweit gekommen ist, allerdings schwingt auch viel Wehmut mit, da ich ihn jetzt nicht mehr so oft sehen kann. Der Abschied fällt mir schwer“, so die Mutter. Ihr war es wichtig, dass ihr Sohn nicht nur Fußball spielen soll, sondern, dass er auch eine ordentliche Schulausbildung bekommt. Diese wird nun durch das Sportgymnasium gewährleistet.

Profikarriere ist nicht sicher

Noch ist nicht sicher, ob aus Dustin wirklich ein Profi wird. „Er ist unglaublich schnell auf dem Platz. Doch wir müssen jetzt versuchen die technischen Fertigkeiten auf das gleiche Level zu heben, damit er seine Stärke auch ausspielen kann“, gibt Petzold als Richtung vor. Eine Prognose, ob er Profi wird, kann der Trainer nicht abgeben. Seine Aufgabe wird es sein, ihn auf eine mögliche Profikarriere vorzubereiten. Für Dustin geht mit der Aufnahme beim FCM-Nachwuchs der Weg zum Profifußballer weiter. „Der Sport ist mein Leben und mein Traum und eines Tages will ich in der Bundesliga spielen. Ich setze alles daran, das zu erreichen“, so der 13-Jährige.