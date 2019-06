Am 1. Juni feierte der SV Groß Santersleben seinen 95. Geburtstag und lud sich dafür die Traditionsmannschaft des BVB ein.

Groß Santersleben (jal) l Der Landrat Martin Stichnoth überreichte dem Verein zu Beginn der Geburtstagsfeier, vertreten durch den Präsidenten Jens Alicke, die Ehrenurkunde des Landrates.

Ab 10 Uhr ging es dann los mit dem Jugendturnier auf dem Gelände des Sportvereins in Groß Santersleben. Neun Mannschaften traten hier gegeneinander an, in den Altersgruppen Kids Kicker, F-Jugend und E-Jugend mit insgesamt 150 teilnehmenden Kindern. Es wurden drei Turniere gespielt und in allen siegten die Mannschaften von Preussen Magdeburg.

Nicht nur Fußball gibt es

Weitere Teilnehmerteams kamen von Post Magdeburg, Roter Stern Magdeburg, Gerwisch, TSV Hadmersleben und vom Gastgeber SV Groß Santersleben. Bei bestem Wetter und einer schönen Atmosphäre spielten die Kinder ihre Turniere. Die Eltern und Großeltern bejubelten dabei die vielen Tore.

Bilder Das Highlight des Festtages war das Freundschaftsspiel gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund, auf das alle hinfieberten. Foto: Christian Bogus



Handgemachte Country-Musik sorgte bei den Gästen für Kurzweil. Foto: Christian Bogus



Während des ganzen Tages stand der Show Truck von Borussia Dortmund den Fußballern, aber auch den Gästen zur Verfügung, der sie mit Fanartikeln versorgte. Außerdem waren eine Hüpfburg vom SWM Magdeburg und eine große Torwand aufgebaut. Für das leibliche Wohl sorgten Pilzgerichte und Gegrilltes sowie natürlich der Bierwagen und für die Abkühlung zwischendurch gab es ein Eis vom Eisstand. Gegen 13.30 Uhr wurden die Ehrungen vorgenommen und zeitgleich kam die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund an. Diese lobte das Engagement des Vereins für die Kinder und Jugendlichen in der Börde. Extra für das Highlight wurde eine Plexiglas-Leinwand besorgt und aufgebaut, um das Freundschaftsspiel auf ihr zu übertragen. Die Wartezeit der Besucher verkürzten die kulinarischen Köstlichkeiten, ebenso wie die handgemachte Westernmusik. Ab 15 Uhr kamen die Akteure der Traditionsmannschaft des BVB auf den Rasen. Unter ihnen bewährte Spieler wie Frank Mill, Giovanni Federico, Jörg Heinrich, Jens Kurrat, Marko Schott, Steffen Karl und Günther Kutowski erlebten die anwesenden Zuschauer hautnah. Der Spieler Thomas Helmer verletzte sich leider am Vorabend, so dass er nicht an der Veranstaltung teilnahm.

Anpfiff war pünktlich um 15.30 Uhr und der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Bernd Heinemann leitete das Spiel. An den Seiten wurde er von Thomas Wissel und Michael Werner unterstützt.

Freundschaftsspiel wird zur Belastungsprobe

Bei strahlendem Himmel und gefühlten 40 Grad wurde das Spiel zu einer echten Belastungsprobe für beide Teams. Die Gastmannschaft ging mit einem schön herausgespielten Tor von Frederico in Führung. Kurze Zeit später glich Groß Santersleben zum 1:1 aus und erhöhte vor der Pause sogar zum 3:1.

In der zweiten Halbzeit gab es für die Zuschauer sehenswerte Flankenspiele von Jörg Heinrich und Frank Mill. 15 Minuten vor dem Ende wurden die etwas jüngeren Spieler vom SV Groß Santersleben in die Mannschaft des BVB aufgenommen, da die Kräfte durch die strahlende Sonne nachließen. Somit entschied die Traditionsmannschaft des BVB das Spiel mit 4:3 für sich.

Das Tanzbein wird geschwungen

Nach der Partie wurde die „Aftershow-Party“ durch DJ Blue Sky musikalisch eröffnet und ab 21 Uhr gab es das Fußballspiel zwischen Tottenham und Liverpool live auf der großen Leinwand. Viele Zuschauer verfolgten das Champions-League-Finale mit dem ehemaligen Trainer vom BVB Jürgen Klopp.

Das Tanzbein wurde ebenfalls geschwungen und während der Halbzeitpause stiegen Verdienstvolle des Vereins in einen Fesselballon und fuhren direkt vom Sportplatz in Richtung Magdeburg. Das war eine gelungene Aktion, denn die Mitglieder waren sichtlich überrascht und erfreut über das schöne Geschenk.

Gegen 0.30 Uhr verabschiedeten sich die Gäste und die Traditionsmannschaft.

Freie Plätze bei Fußballcamp

„Es war rundum eine gelungene Veranstaltung und es war schön viele leuchtende Kinderaugen zu sehen, aber auch die Traditionsmannschaft des BVB. Das wird noch lange in Erinnerung bleiben“, so der Vereinspräsident Jens Alicke.

Für das Ferienfußballcamp, das vom 5. bis 7. Juli auf dem Fußballplatz des SV Groß Santersleben stattfinden wird, sind noch einige Plätze frei. In diesem Jahr werden die Fußballprofis Steffen Karl (ehemals Borussia Dortmund und Manchester City), Dariusz Wosz (ehemals Hertha BSC) und Frank Siersleben (1. FC Magdeburg) das Camp durchführen. Die Teilnehmer erhalten ein Original BVB-Trainingsshirt, eine Trinkflasche und einen Pokal. Nähere Informationen gibt es unter 01723969400 oder unter jens.alicke@gmx.de.