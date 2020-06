Auf dem außerordentlichen Verbandstag ist beschlossen worden, dass die Fußballsaison in Sachen-Anhalt abgebrochen und beendet wird.

Haldensleben l Ein Großteil der Delegierten folgte damit dem klaren Meinungsbild der Vereine.

Erwin Bugar hat sich seine Teilnahme am Verbandstag selbst an seinem Geburtstag nicht nehmen lassen. 68 Jahre alt ist der Vize-Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) und Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) am Freitag geworden. Aber natürlich schlägt das Herz des Burger Bugar insbesondere für Sachsen-Anhalt. Und der Landesverband (FSA) hatte am Freitag in einer Videokonferenz mit seinen Mitgliedern, die im Live-Ticker des Internetportals „FuPa.net“ verfolgt werden konnte, einiges zu klären: vor allem das Saisonende. Wenig überraschend nach den Umfrage-Ergebnissen im Vorfeld wurde dieses auch beschlossen: mit 70 Ja-, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Der FSA stellte also fest: „Der Spielbetrieb für alle Alters-und Spielklassen auf Kreis- und Landesebene wird zum 30. Juni beendet.“

Aufsteiger per Quotientenregelung

Diejenigen Mannschaften, die zur Aussetzung der Serie am 12. März nicht über einen Abstiegsplatz hinausgekommen waren, wird außerdem ein Stein vom Herzen gefallen sein. Denn die Abstiegsregel wird außer Kraft gesetzt.

„Das ist die sportlich fairste Entscheidung“, so FSA-Präsident Frank Hering. Letztlich votierten 78 Delegierte dafür – und für die Ermittlung der Endstände ebenfalls.

Deshalb werden diejenigen, die die Chance auf einen Aufstieg hatten, womöglich ein wenig traurig sein: Es greift nämlich die Quotientenregel (durchschnittliche Punktzahl) beim Tabellenstand vom 12. März. Damit steigt der Burger BC (Landesklasse 2) in die Landesliga Nord auf. Aus dieser wiederum geht der SSV Gardelegen hoch in die Verbandsliga und wird das Eröffnungsspiel der neuen Saison gegen den Aufsteiger der Staffel Süd, Grün-Weiß Piesteritz, bestreiten. Außerdem mit 69 Ja-Stimmen beschlossen: Die Wartezeit bei Vereinswechseln von Spielern wird mit der Aussetzung der der Serie unterbrochen und mit dem Ende der Spielzeit beendet.

Zum Schluss der Sitzung kam Geburtstagskind Bugar noch einmal zu Wort. Und er erklärte zu den Beschlüssen: „Ein sportlicher Weg wäre natürlich der beste, aber die Pandemie lässt es nicht zu. Somit ist es die fairste Lösung.“