Der SV Groß Santersleben geht mit ambitionierten Zielen in die nächsten Jahre.

Groß Santersleben l Der Vorsitzende Jens Alicke spricht über Helfer und...

... und den neuen sportlichen Leiter: Unser Verein feiert im Jahr 2024 seinen 100-jährigen Geburtstag und es gilt jetzt schon, die richtigen Signale zu setzen.Viele Sportvereine haben das Problem, dass die einzelnen Abteilungen zu wenig Trainer und Helfer haben, um die sportlichen Teams zu betreuen. Auch bei uns ist das der Fall. Somit ist es uns eine besondere Freude, dass wir den Sportfreund Steven Hahn zum 1. Dezember als sportlichen Leiter gewinnen konnten. Steven wird den Vorstand unterstützen und unsere einzelnen Abteilungen aktiv begleiten. Die Kinder- und Jugendarbeit und natürlich auch die 1. Herrenmannschaft liegen in seinem Fokus. Gleichzeitig möchten wir die Sektionen Schach, Tischtennis und Volleyball neu aufbauen und rufen jetzt schon interessierte Bürger und Bürgerinnen auf, sich unserem Verein anzuschließen.

... die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten: Eine besonders gute Aktion haben wir gemeinsam mit dem Kindergarten in Groß Santersleben ins Leben gerufen. Hier möchten wir den Kindern die Möglichkeit bieten, sich unentgeltlich an zwei Tagen der Woche sportlich zu betätigen. Die Kindergartenleiterin Marlis Böttcher hat sich darüber sehr gefreut.

... den Ausbau der Sportanlage: Die Sportanlage unseres Vereins wurde in diesem Jahr weiter ausgebaut. So konnten wir den Volleyballplatz fertigstellen und eine neue Heizungsanlage installieren, dank der großzügigen Unterstützung unseres Landrates Martin Stichnoth, der Firma Blancke & Trumpa GmbH und der Assekuranz Kontor Alicke GmbH. Auf unserem Gelände wird im nächsten Jahr auch eine Blumenwiese entstehen. Der Ortschaftsrat konnte von uns positiv informiert werden, dass wir dieses Projekt unterstützen und einen Teil unserer Sportanlage zur Verfügung stellen. So soll für die Kinder nicht nur eine Blumenwiese entstehen, sondern auch ein paar Bienenhotels und ein paar Hochbeete, wo die Jüngsten dann auch Ihre gärtnerischen Fähigkeiten testen können.

... die Weihnachtsfeier: Am Wochenende feierten wir unsere diesjährige Weihnachtsfeier mit über 100 Teilnehmern. Der Weihnachtsmann besuchte uns ebenfalls, die Kinder waren glücklich, die Erwachsenen waren zufrieden, in sich eine gelungene Veranstaltung.

... kommende Highlights: Das Jahr 2019 lassen wir ausklingen mit der am 31.12.2019 stattfindenden Silvesterparty (Restkarten noch erhältlich).

Allstar-Team mit Driller, Wosz und Co.

Im neuen Jahr ist das 1. Highlight unser 4. Santos-Wintercup, der vom 31.01.2020-02.02.2020 in der Wartberghalle Niederndodeleben stattfindet. Am Freitag ab 18 Uhr messen sich die Ü40-Mannschaften und ein Allstar-Team mit so legendären Fußballern wie Martin Driller, Dariusz Wosz, Frank Siersleben, David Odonkor, um nur einige zu nennen. Am Samstag um 9 Uhr findet das F-Jugend-Turnier statt, ab 12 Uhr das E-Jugend-Turnier und ab 17 Uhr das Herren-Turnier.

Es haben sich auch schon eine Vielzahl von Hochkarätern angesagt, unter anderem Post Magdeburg, Niederndodeleben, Barby als Titelverteidiger, Preußen Magdeburg, Ummendorf, SV Irxleben II und Germania Olvenstedt. Am Sonntag endet das Turnier mit der Bambini-/ Kidskicker-Gruppe. Um 10 Uhr ist hier Start. Schirmherr wird dieses Mal wiederrum unser Landrat Martin Stichnoth sein.