Der Haldensleber SC hat in der Verbandsliga den SV Kelbra empfangen.

Haldensleben l Im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Kelbra hieß es nach 90 Minuten 1:1-unentschieden für den Haldensleber SC, der seit nunmehr acht Spielen ungeschlagen ist. Die entscheidenden Szenen sollte es aber erst im letzten Drittel des Spiels zu sehen geben, denn im Vorfeld gestaltete sich die Partie auf ganz schwachem Niveau.

Spiel zwischen den Strafräumen

Beide Mannschaften passten sich in ihrer Leistung irgendwie dem schlechten Wetter an. So gab es im ersten Durchgang keine nennenswerte Tormöglichkeit auf beiden Seiten zu sehen und das 0:0-Halbzeitergebnis sprach Bände.

Nach Wiederanpfiff ließen beide Mannschaften trotz deutlicher Worte der Trainer noch keine Taten sprechen. So plätscherte die Partie, eine Viertelstunde dahin. Dann kam der HSC kam zur ersten Gelegenheit im Spiel: Lipowskis Flanke in den Strafraum fand Siegmund (61.), der nur um Haaresbreite an dem Ball vorbei rutschte. Dies schien beide Teams wach zu rütteln und fortan entwickelte sich ein besseres Fußballspiel. Die nächste dicke Gelegenheit vergab abermals Siegmund. Nach einer Flanke von Wille köpfte er (73.) das Leder an den Pfosten und auch Hevekerl konnte den Nachschuss nicht verwerten.

Showdown in der Schlussphase

Zehn Minuten vor dem Abpfiff kamen die abstiegsbedrohten Gäste zu ihrer ersten Torchance. An der Strafraumgrenze wurde Bobeliuk (80.) freigespielt und er ließ Switala im HSC-Tor keine Abwehrchance. Somit schienen die Gäste mit minimalem Aufwand alle drei Punkte aus dem Waldstadion zu entführen – wichtig für sie im Abstiegskampf.

Doch wer sieben Spiele am Stück ungeschlagen ist, bei dem passt das Selbstvertrauen. So gab sich der HSC keineswegs auf und erhöhte nochmals den Druck, um zum Ausgleich zu kommen. Dass dieser Treffer erst in der Schlussminute fiel, war zwar etwas glücklich – aber das Glück ist eben mit den Tüchtigen. In der 90. Minute beförderte Hevekerl nochmals eine Flanke in den Strafraum der Gäste und fand den Kopf von Siegmund (90.), der den Ball ins lange Eck köpfte. Nach ausgelassenem Jubel sollte Vorlagengeber Hevekerl fast noch zum Matchwinner werden. In der Nachspielzeit kam er im Strafraum völlig frei zum Schuss, doch flog das Leder knapp über den Querbalken. So blieb es beim 1:1-Remis.

Aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt und der abermals starken Moral blieb der HSC auch im achten Punktspiel in Folge ungeschlagen. Das Team rangiert weiterhin auf dem achten Tabellenplatz.

Statistik

Haldensleber SC: Switala - Wille, Zimmermann, Duda, Hübner, Mäde, Hampel (46. Krause), Hevekerl, Siegmund, Lipowski, Krüger

Torfolge: 0:1 Bobeliuk (80.), 1:1 Siegmund (90.)