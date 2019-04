Denny Hefekerl (rechts) fehlt seinem Haldensleber SC heute in Dölau. Foto: Mario Keilwitz

Mit einem Sieg in Dölau könnte sich der Haldensleber SC wohl aller Abstiegssorgen in der Verbandsliga entledigen.

Haldensleben l Selbiges gelang in der Vorwoche dem SV Irxleben in der Landesliga, so dass die Auswärtsfahrt nach Niegripp ohne großen Druck stattfinden kann. Gänzlich unbefreit kann der SSV Samswegen heute gegen den Tabellenführer der Landesklasse, Staffel 2 Arminia Magdeburg aufspielen. Der Anstoß zu allen drei Partien erfolgt um 15 Uhr.

Haldensleber SC

Die Stimmung ist gut beim Haldensleber SC, kein Wunder nach fünf Spielen ohne Niederlage und neun Punkten in Serie. Gegen Dölau will die Mannschaft von Marco Wagner nun den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen. „Wir können mit einem Sieg dort einen Schlussstrich unter diese Thematik ziehen“, sagt der Coach. Personell werden die Sorgen allerdings nicht weniger. Aufgrund von Beruf, Studium oder privaten Gründen fehlen Lipowski, Hefekerl, Schunaew und Zimmermann, was den Trainer vor allem auf den offensiven Außenpositionen und in der Innenverteidigung zum Umstellen zwingt.

„Wir haben gegen die Top-Teams gut gepunktet und nun ist es an der Zeit, dies auch gegen die in der Tabelle schwächeren Teams zu zeigen. Die Einstellung muss wieder passen, das erwarte ich mittlerweile von meiner Mannschaft“, schwört Wagner seine Spieler ein. Bei aller Stabilität in der Defensive ist die Offensive weiter das Sorgenkind. „Wir vergeben zu viele klare Chancen“, sagt der Coach, der wieder auf Benjamin Sacher zurückgreifen kann.

SV Irxleben

Zurück in der Spur ist nach zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen auch der SV Irxleben. Das Team von Thomas Sauer tut im Moment alles dafür, dem Trainer einen vernünftigen Abschied zu bereiten. „Der Aufwärtstrend ist klar erkennbar. Die Jungs haben wieder Lust auf Fußball“, erklärt der Coach. Am Sonnabend geht es zum Aufsteiger nach Niegripp, der auf Platz zwölf noch voll um den Klassenerhalt kämpft, aber erhebliche Personalsorgen hat. „Ich dachte eigentlich schon im Spiel gegen Calbe, dass wir den Scheitelpunkt erreicht haben und es nur noch besser werden kann, aber jetzt erst haben wir wirklich die Personal-Endstufe erreicht“, so Coach Seidelt.

SSV Samswegen

Neun Siege aus zehn Partien, das ist die stolze „Heimbilanz“ des SSV Samswegen in dieser Saison. Trotz unterschiedlicher Austragungsorte, heute wird in Zielitz gespielt, scheint die Spieß-Elf zu Hause besonders motiviert zu sein. Ab 15 Uhr stellt sich der Tabellenführer Arminia Magdeburg vor.