Der Haldensleber SC hat das Verbandsliga-Derby gegen den FSV Barleben mit 1:0 gewonnen.

Haldensleben l „Ich freue mich unglaublich für ihn“, sagte Marco Wagner nach Spielschluss über Sacher. Das letzte Tor des Offensivspielers datierte vom 28. Oktober. Eine gefühlte Ewigkeit für einen Stürmer. Doch in der 52. Minute war der 31-Jährige zur Stelle. Er nutzte die tolle Vorarbeit von Marius Wille, dessen Flanke er erst annahm, dann den Ball auf seinen starken rechten Fuß legte und ihn anschließend unhaltbar für Stränsch in die lange Ecke schoss.

Es war der Dosenöffner für den Haldensleber SC, der in der Folge mehrere Chancen zum zweiten Treffer und damit zur Entscheidung ausließ. Die größte vergab Krüger, der frei vor Stränsch den Ball an die Latte lupfte. Die mangelnde Effektivität blieb an diesem sonnigen Sonntag aber folgenlos, weil die Gastgeber gut verteidigten und Barleben kaum etwas einfiel. Beide Seiten waren personell arg gebeutelt und versprühten keinen spielerischen Glanz. Einziges Highlight in Durchgang eins war bezeichnenderweise ein geblockter Abschlag von Switala, der seinen Fauxpas aber mit Glück sicher ausbügelte. In der zweiten Halbzeit warteten die mitgereisten Barleber Fans vergeblich auf eine klare Torchance ihres Teams.

HSC liegt im Soll

„Die Einstellung war vernünftig und spielerisch war es ordentlich. Aber wir sind heute nicht in die Tiefe gekommen“, analysierte Christoph Schindler den Auftritt seines Teams. Der Trainer musste kurz vor Schluss selber auf den Platz, mit den Verletzungen von Dennis Spitzer und Tim Kolzenburg spitzt sich die Personalsituation am Anger weiter dramatisch zu. Grund zur Entspannung hat nach diesen drei Derbypunkten hingegen der Haldensleber SC. Mit 30 Zählern und Platz acht liegt man im Soll. „Ich muss meinen Hut ziehen vor der Mannschaft, vor allem vor den Jungs, die zuvor schon in der A-Jugend und der U23 aktiv waren. Wir hatten zu Beginn ein paar Probleme gegen den Ball, mit der Umstellung auf 4-4-2 nach der Pause und dem Tor lief es dann wesentlich besser“, resümierte Marco Wagner die Partie, die erst am Ende mit Derbyemotionen aufwartete.

Bilder Augen zu und durch: Franz Zimmer (links) und Sergio Cristovao begegneten sich öfters im Mittelfeld. Foto: Christian Meyer



Statistik

Haldensleber SC: Florian Switala, Willy Duda, Marc Hübner, Lucas Krüger (90. Arne Schiefer), Eugen Schunaew, Marius Wille, Marvin Mäde, Leo Lipowski (68. Felix Kaschlaw), Sergio Cristovao, Denny Hevekerl (90. Philipp Krause), Benjamin Sacher.

FSV Barleben: Florian Stränsch, Alexander Prinz, Christoph Grabinski, Hardy Wolff, Nils-Oliver Göres, David Spitzer, Franz Zimmer, Philipp Brix (67. Lorenzo Sori Acosta), Dennis Spitzer (79. Rick Goedicke), Tim Kolzenburg (89. Christoph Schindler), Christopher Kalkutschke

Tor: 1:0 Benjamin Sacher (52.)

Schiedsrichter: Alexander Kroll

Zuschauer: 109