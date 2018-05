Der FSV Barleben hat nach dem Zwangsabstieg aus der Oberliga erste Informationen zur neuen Spielzeit bekannt gegeben.

Barleben l Sportlich haben die Oberliga-Kicker des FSV Barleben noch ein großes Ziel: Am Saisonende über dem Abstiegsstrich stehen. Dieses Vorhaben könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen Eilenburg realisiert werden.

Doch auch wenn es nicht klappt, ist es aller Ehren wert, was das Team Woche für Woche trotz des sicheren Abstieges aus wirtschaftlichen Gründen aus sich herausholt. Vielleicht auch deshalb geht der Kader wohl ohne große Abgänge in die kommende Saison. „Wir werden nur Peter Otte verabschieden, mit dem Rest des Kaders sind wir in guten Gesprächen und zuversichtlich, dass die Mannschaft zusammenbleibt“, sagt Jörn Schulz. Der Trainer hat sich ebenfalls für einen Verbleib entschieden.

Bestätigung steht aus

Auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht, deutet vieles auf ein Weitermachen hin. So wurden in diesen Tagen Probespieler an den Anger geladen, um den Kader für die kommende Saison wieder zu verbreitern, dazu wurde das Vorbereitungsprogramm bis auf wenige Ausnahmen fest gezurrt. Nach dem Trainingsauftakt am 2. Juli geht es am 4. Juli gegen den FSV Luckenwalde (H) und am 11. Juli zu Optik Rathenow. Es folgen Tests in Elbeu und gegen Stahl Brandenburg.