Kevin Köhne kehrt zur neuen Saison zum Bebertaler SV zurück.

Bebertal l Zusammen mit dem derzeitigen Trainer Andreas Kramer wird er die sportlichen Geschicke beim Bördeoberligisten leiten.

Köhne übernahm das Traineramt bei den Schwarz-Gelben bereits im April 2019 für sechs Spiele, nachdem Sebastian Feist als Trainer zurückgetreten war. Er holte zusammen mit der Mannschaft dreizehn Punkte und sicherte dem Bebertaler SV somit den Klassenerhalt. In der vergangenen Saison zog es ihn zum SV Olympia Schlanstedt in die Landesklasse 3, wo er nun nach einem Jahr sein Amt niederlegt. „Wir freuen uns, Kevin für die neue Saison gewinnen zu können und sind sehr auf die Arbeit mit Andreas Kramer, ihm und der Mannschaft gespannt“ so Peter Wendt, sportlicher Leiter des Bebertaler SV.