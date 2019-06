Die Pokalendrunde zwischen dem Ummendorfer SV und dem SV Angern wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Oschersleben (cme) l Nach der Siegerehrung versammelten sich beide Finalmannschaften, die Schiedsrichter und die Einlaufkinder noch zum gemeinsamen Erinnerungsbild. Der Ummendorfer SV hatte am Freitagabend durch ein ungefährdetes 6:0 gegen den SV Angern zum dritten Mal in Serie den Kreispokal gewonnen. KFV-Präsident Egon Genz zog ein positives Fazit: „Durch die vielen Zuschauer aus Angern haben wir unseren angepeilten Zuschauerschnitt erreichen können. Mein Dank gilt dem Oscherslebener SC, der das Finale würdig ausgerichtet hat.“

Im kommenden Jahr wird es einige Änderungen geben. So richtet der Kreisfachverband wieder zwei Pokalwettbewerbe aus. Die Endspiele dieser werden dann aller Voraussicht nach nicht an einem Ort stattfinden. „Die Planungen dazu befinden sich in der finalen Phase“, erklärt Genz. Sicher ist, die Erste des Ummendorfer SV wird keinen dieser beiden Pokale gewinnen können. Nach dem Aufstieg in die Landesliga startet der Seriensieger nur noch im Landespokal. Eine Woche nach den Herren sucht an diesem Wochenende der Nachwuchs seine Pokalsieger. Am Sonnabend finden drei Endspiele in Oebisfelde statt, am Sonntag ist Hadmersleben Austragungsort.