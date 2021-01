Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Ruhene des Trainings- und Spielbetriebs schafft vielerorts Ressourcen für andere Themen.

Groß Santersleben l Aufgrund ausbleibender Einnahmen sprießen so im Moment Fan-Shops von Sportvereinen aus dem Boden - so auch in Groß Santersleben.

Preisvorteil bis 28. Januar

Wie der Verein mitteilte, wurde kürzlich das bestehende Web-Shop-Angebot von Teamsport-Artikeln erweitert. Unter der Internetadresse www. ssvsantos.fan12.de besteht nun auch die Möglichkeit, Freizeitkleidung sowie Fan-Accessoires im Santos-Stil zu erwerben.

Das Beste daran: Noch bis zum Donnerstag, 28. Januar, gibt es einen Start-Nachlass in Höhe von 15 Prozent. Dafür ist lediglich der Code „start15-11759“ einzusetzen.