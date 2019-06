Der SV Irxleben gewinnt auf heimischem Boden gegen den MSC Preussen mit 3:0 (1:0).

Irxleben l Mit einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen den MSC Preussen haben sich Thomas Sauer und ein halbes Dutzend Spieler erfolgreich vom SV Irxleben verabschiedet. Durch den Dreier und den hohen Sieg von Meister Wernigerode gegen Heyrothsberge schließt der SVI die Landesliga-Saison noch auf Rang acht ab.

Um Thomas Sauer zu beschreiben, reicht manchmal eine Szene. Der SV Irxleben führte bereits mit 2:0, hatte gegen Preussen im zweiten Durchgang kaum Probleme. Kurz vor der Mittellinie schickte Timo Lange per Roulette zwei Gegenspieler ins Leere, verlor anschließend aber den Ball an Kontrahent Nummer drei. Während die SVI-Auswechselspieler den Trick bejubelten, kommentierte Sauer trocken: „Brotlose Kunst!“

Der 49-Jährige verkörpert noch den ehrlichen, einfachen Fußball. So trieben ihn am Sonnabend auch die klaren vergebenen Chancen von Simon Schwenke, der gleich mehrfach am starken Steven Ebeling scheiterte, und Tobias Herrmann, der den Ball aus absoluter Nahdistanz lieber an die Latte lupfte, anstatt ihn einfach am Keeper vorbeizuschieben, kurzzeitig den Zorn ins Gesicht. Doch Sauer ist halt nicht nur knurrig, sondern stellte sich in seinen vier Jahren beim SV Irxleben bis zur Schmerzgrenze schützend vor seine Mannschaft. Die zahlte es ihm am Sonnabend mit einer guten Leistung zum Abschied zurück.

Bilder Einen Wimpel und einen Umschlag gab es für Thomas Sauer (rechts) von Abteilungsleiter Martin Boeker. Foto: Stefanie Brandt



Team wird nachlässig

„Die Jungs wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Für die, die den Verein verlassen und auch für sich selbst. Wir haben gegen Preussen in meiner Zeit keine gute Bilanz, das wollten wir zurecht rücken“, sagt Sauer. Sein Team legte gut los, besaß vor dem ersten Treffer von Tobias Herrmann (9.) schon klare Chancen, wurde anschließend aber etwas nachlässig.

„Da hatte Preussen auch gute Möglichkeiten“, blickt der SVI-Coach zurück. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste mehr Ballbesitz, aber wenig Tiefe im Spiel.

SVI lauert auf Konter

Der SVI lauerte mit den schnellen Außen auf Konter, die auch zahlreich kommen sollten. Doch erst ein Elfmeter, der eingewechselte Kossan wurde zuvor leicht gefoult, von Tobias Herrmann brachte Treffer Nummer zwei (65.). Nach Simon Schwenkes Tor per Nachschuss gab es sechs Minuten vor dem Ende den letzten gemeinsamen Jubel in der Ära von Thomas Sauer.

Statistik

SV Irxleben: Tim Ahlemann, Norman Thiele, Andreas Krause, Adrian Reich, André Beck, Steven Hahn (46. Lukas Kossan), Simon Schwenke, Timo Lange, Paul Stier (72. Yven Einecke), Tobias Herrmann (75. Martin Zander).

Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel)

Tore: 1:0 Tobias Herrmann (9.), 2:0 Tobias Herrmann (65./FE), 3:0 Simon Schwenke (84.)