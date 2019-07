Der Haldensleber SC schaut auf eine turbulente Saison zurück, mit vielen Tiefen und auch Höhen.

Haldensleben l Mit deutlicher Leistungssteigerung und letztlich auch ohne Abstiegssorgen tauschte der HSC den Rang elf aus 2018 mit einem Zuwachs von acht Punkten gegen den achten Tabellenplatz mit leicht positiver Ergebnisbilanz und Tordifferenz. Diese Entwicklung trug maßgeblich auch die Handschrift des vor Saisonbeginn verpflichteten Trainer-Gespanns Marco Wagner/Stephan Kobert, welches im Zusammenwirken mit der Sportlichen Leitung, der Mannschaft und dem Verein dem Haldensleber Fußball offensichtlich richtig gut bekommt.

Nach Rang sechs zur Winterpause, wohin die Mannschaft nach Statement vom Trainer „derzeit eigentlich nicht hingehört“, startete der HSC analog zum Saisonbeginn auch die Vorbereitung der zweiten Halbserie mit einem Wochenend-Trainingslager und bemerkenswerten 4:1-Auftakterfolg beim Fünften der Verbandsliga Mecklenburg- Vorpommern, dem FSV Kühlungsborn.

Rückkehr zur defensiven Grundordnung

Völlig gegensätzlich jedoch zum Sommer 2018 gab es damals einen auch an den Testspiel-Resultaten ablesbaren ständigen Leistungsabfall mit dem Tiefpunkt des absoluten Rückrunden-Fehlstarts (0:2 gegen Sangerhausen). Die vom Trainerteam daraufhin vorgenommene Rückkehr zur defensiven Grundordnung mit Umkehrspiel-Option, brachte zwar endlich den zweiten Auswärtssieg (4:1 in Arnstedt), danach jedoch wieder zwei knappe 0:1-Niederlagen. Allerdings gegen die Spitzenteams aus Elster und Amsdorf und dadurch der Rückfall auf Platz zehn.

Bilder Haldenslebens Marvin Mäde (rechts) sorgte im zentralen Mittelfeld für Ordnung. Foto: Josefine Keilwitz



Auf eine gute erste Saison kann das Trainerduo Marco Wagner (links) und Stephan Kobert zurückblicken. Foto: Josefine Keilwitz



Trotz wiederholter, mit A-Junioren und U 23-Aktiven kompensierter Personalnot belohnte sich die Wagner-Elf danach jedoch für couragierte Auftritte mit einer beachtlichen Erfolgsserie von acht ungeschlagenen Partien und 14 Zählern am Stück, darunter der zweite Derbysieg gegen den Oberliga-Absteiger Barleben vor einer Heim-Rekordkulisse von 109 Zuschauern. Dazu vier „Big-points“ bei Halle-Ammendorf (1:0) und VfB IMO Merseburg (0:0). Damit war der HSC gleichzeitig das einzige Team der Liga, das gegen Merseburg nicht nur ungeschlagen, sondern gegen die „Torfabrik“ auch ohne Gegentreffer blieb.

Auswärtsschwäche wurde abgemildert

Gleichzeitig konnte mit elf Rückrunden-Zählern in der Fremde, auch die in der Hinrunde beklagte Auswärtsschwäche etwas abgemildert werden. Den augenscheinlichen Leistungszuwachs gegenüber der Vorsaison erreichte das Team im Defensivverhalten mit einem starken Torhüter Florian Switala.

In neun Begegnungen stand die„Null hinten“ und man kassierte nie mehr als drei Gegentreffer in einem Spiel, was nur noch Merseburg, Dessau und Elster gelang. Dem gegenüber bleibt jedoch saisonübergreifend die Offensivwirkung als wichtigste Baustelle bestehen.Wenn man in nur fünf Spielen mehr als zwei Tore erzielt und trotzdem am Ende mit 40 Treffern 43 Punkte holt, klingt das zunächst recht effizient.

Mangel an kaltblütiger Vollstreckung

Aber in zwölf Spielen gelang dem HSC kein einziges Tor. Dabei mangelte es der selbstverordneten Kontertaktik weniger an herauskombinierten klaren Torchancen als vielmehr an deren kaltblütiger Vollstreckung. Selbst zwei lange Überzahl-Spiele in Elster und bei Fortuna brachten am Ende nur einen mageren Zähler.

Im Laufe der Saison wurden natürlich die Langzeitverletzten Chris Markstein, Malte Kania, Max Stadler und Sebastian Tolle sowie die phasenweise ausgefallenen Tim Girke, Denny Hevekerl und Benjamin Sacher sehr vermisst. Die am Ende erzielten Treffer entfielen auf Lucas Krüger, Tim Girke (je 7), Domenik Siegmund (6), Denny Hevekerl (4), Benjamin Sacher und Sebastian Tolle (je 3), Leo Lipowski und Kevin Zimmermann (je 2), Max Stadler, Sergio Christovao, Marius Wille, Pascal Hampel und Marian Rosenbach (je ) zuzüglich einem gegnerischen Eigentor. Darüber hinaus sorgten Tore von Christopher Kessler, Tim Girke und Leo Lipowski für einen erfolgreichen Landespokal-Auftakt (3:0 in Calbe), während man dann aber bereits in Runde zwei nach langem Unterzahlspiel in Barleben die Segel streichen musste (0:2). Alles in allem scheint der HSC auf einem guten Weg zu sein und man kann sich auf die neue Saion freuen, in der man wieder Anspruch auf einen einstelligen Tabellenplatz erheben kann.