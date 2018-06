In der Fußball-Bördeoberliga finden bis zur Sommerpause noch drei Spieltage statt. Blau-Weiß Neuenhofe ist bereits Meister.

Haldensleben l Das Meisterrennen in der Fußball-Bördeoberliga ist bereits zugunsten von Blau-Weiß Neuenhofe entschieden. An den verbleibenden drei Spieltagen steht nun vor allem der Abstiegskampf im Fokus.

Meister verzichtet auf Aufstieg

Außerdem dürfte vielleicht noch interessant werden, wie die Ränge direkt hinter dem Meister besetzt werden, denn dieser verzichtet ja auf sein Aufstiegsrecht. Alle Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen.

Grün-Weiß Süplingen - Flechtinger SV. „Wir wollen den Druck auf Altenweddingen mit einem Heimsieg gegen Flechtingen hochhalten. Die Mannschaft möchte am Saisonende Zweiter sein“, erklärt Fabian Lenkeit. Süplingens Trainer kehrt am Sonnabend wieder auf die Trainerbank zurück und erwartet eine starke Flechtinger Mannschaft.

„Sie haben im Mai zwar keinen Punkt geholt, verfügen aber über einige gute Kicker. Wir lassen uns vom Hinspielergebnis nicht täuschen (7:0 für Süplingen, Anm. der Rede), wissen aber auch, dass wir in dieser Partie der Favorit sind.“

Offene Aufstiegsfrage

Ob Süplingen, sollte es Zweiter werden, aufsteigt, weiß Lenkeit nicht. „Das werden Vorstand, Mannschaft und neuer Trainer entscheiden.“ Der bisherige Coach schließt sich dem TSV Schackensleben an.

FSV Barleben II - SV Hohendodeleben. Neben dem SV Groß Santersleben, der heute in Bülstringen gastiert und dem Harbker SV Turbine, empfängt Niederndodeleben, steckt auch noch der FSV Barleben II in Abstiegsgefahr. Allerdings ist die Ausgangssituation für die Mannschaft von Christopher Schult durchaus komfortabel.

FSV Barleben II muss punkten

In zwei Heimspielen, Sonnabend gegen Hohendodeleben und in der Woche darauf gegen Bebertal, können die benötigten zwei Zähler eingefahren werden. Sollte dies nicht der Fall sein, und die beiden Kellerkinder punkten fleißig, würde am letzten Spieltag unter Umständen ein Endspiel gegen Groß Santersleben warten. Das will der FSV natürlich um jeden Preis vermeiden.

Eilslebener SV - Bebertaler SV. Mit dem ESV empfängt der – nach aktueller Tabelle noch – Neunte den Zehnten aus Bebertal. Eilslebens Trainer Kevin Köhne klärt aber auf: „Wenn man die Rückrundentabelle sieht, ist es ja fast ein Spitzenspiel. Und wir wollen in der Rückrundentabelle auch gern auf Platz vier bleiben, den wir ja haben, wenn wir die drei Punkte aus dem Spiel gegen Hohendodeleben zugesprochen bekommen. Dazu haben wir noch zwei Heimspiele gegen Bebertal und Bülstringen, die wir auch beide gewinnen wollen.“

Hohendodeleben reist nicht an

In der Vorwoche waren die Gäste aus Hohendodeleben nicht zum Punktspiel angereist, weil sie keine Mannschaft zusammenbekamen – das Sportgerichtsurteil steht noch aus.

Zum Gegner weiß Köhne: „Bebertal war für uns schon immer unbequem. Wir haben uns immer einen Abnutzungskampf geliefert. Ich rechne auch dieses Mal mit einem engen Spiel, aber wir sind ganz gut besetzt und wollen unbedingt drei Punkte holen.“

Weitere Spiele

SV Gutenswegen/Klein Ammensleben - SV Altenweddingen

Blau-Weiß Neuenhofe - Germania Kroppenstedt

TSV Hadmersleben - Grün-Weiß Dahlenwarsleben

SG Bülstringen - SV Groß Santersleben

Harbker SV Turbine - TSV Niederndodeleben