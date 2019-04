Im Haldensleber Waldstadion fand der Crosslauf der 12. Kinder- und Jugendspiele statt.

Haldensleben l Bei guten äußeren Bedingungen fanden sich erstmals über 200 Läuferinnen und Läufer aus elf Schulen und vier Vereinen des Landkreises zum Crosslauf der 12. Kinder- und Jugendspiele im Haldensleber Waldstadion ein.

Neben vielen bekannten Namen aus dem Bördekreis konnte man aber auch wieder neue Gesichter erkennen, welche zum ersten Mal an dieser Laufveranstaltung teilnahmen. Die Laufstrecke wurde durch die Leichtathleten des Haldensleber Sportclubs gut vorbereitet. Die Wolmirstedter Leichtathleten übernahmen wieder die Transponderzeitmessung, so dass am Ende alle Teilnehmer eine korrekte Zeit und eine Urkunde erhielten. Die drei Erstplatzierten in jeder Altersklasse konnten sich zudem über Medaillen freuen.

1,3 Kilometer

Wie im letzten Jahr eröffneten die Jungen und Mädchen der Altersklasse U8 die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Lauf. Als erster lief Eldis Rohde (GS E. Kästner Haldensleben) mit großem Vorsprung vor Toni Bos (SV Kali Wolmirstedt) und Marian Baumgart (Bördegrundschule Hermsdorf) über die Ziellinie und sicherte sich den Kreismeistertitel und die Goldmedaille.

Bilder Die Jungen sind im Wald unterwegs. Foto: Christian Bogus



Bei den Mädchen setzte sich Leni Gödicke vor Lisa Schröder (beide GS Am Wald Wegenstedt) und Paula Schadenberg (Bördegrundschule Hermsdorf) durch.

Im zweiten Lauf starteten 43 Läuferinnen der Altersklasse 8 und 9. Als Erste erreichte Marlene Peter (Bördegrundschule Hermsdorf) das Ziel und holte sich somit die Goldmedaille und den Kreismeistertitel in der W08. Auf dem Silberrang kam Evi Weber (Haldensleber SC) ein und die Bronzemedaille ging an Jonna Dorow (GS E. Kästner Haldensleben). Bei den neunjährigen Mädchen verteidigte Wiebke Jakob (GS J. Gutenberg Wolmirstedt) ihren Titel des letzten Jahres vor Angeline Dänecke (SV Kali Wolmirstedt) und Lexa Schuchhardt (Int. GS P. Trudeau Barleben).

Hirsch gewinnt bei der U9

Im dritten Lauf starteten 45 acht- und neunjährige Jungen über die 1300 Meter. Auch in diesem Rennen erreichten die Jüngsten als Erste das Ziel. Wie im Vorjahr sicherte sich Colin Hirsch (GS E. Kästner Haldensleben) vor Ruben-Fiete Rhode in der M08 den Kreismeistertitel. Den dritten Platz erlief sich Neo Jasper (beide GS Gebr. Alstein Haldensleben). Die Wertung der neunjährigen Jungen gewann der Sechstplatzierte des Vorjahres Dean Riske (Int. GS P. Trudeau Barleben) vor Alijan Mosawi (GS E. Kästner Haldensleben) und Fritz Große (Int. GS P. Trudeau Barleben).

Beim Lauf der zehn- und elfjährigen Mädchen liefen erwartungsgemäß die leistungsstarken Läuferinnen aus Haldensleben und Wolmirstedt auf die Medaillenränge. Mit fünf Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten gewann Darleen Osinsky (Haldensleber SC) erneut die Goldmedaille und den Titel in der W11. Danach gab es einen erbitterten Kampf um die Medaillen in der W10. Am Ende lag die Vorjahressiegerin Natalie Albrecht wieder wie 2018 vorn. Die Viertplatzierte des Vorjahres Finnja Bittersmann (beide SV Kali Wolmirstedt) lief auf den Silberrang vor Alessa Hanke (Haldensleber SC). In der W11 konnte Marlene Kreikemeier (GS Gebr. Alstein Haldensleben) erneut auf den zweiten Platz vor Elisa Bär (Haldensleber SC) einlaufen.

Im letzten Lauf über die 1,3 Kilometer starteten 33 Jungen der Altersklasse 10 und 11. Mit fast einer halben Minute Vorsprung lief der Bezirksmeister im Crosslauf, Emil Bos (SV Kali Wolmirstedt), vorn ein einsames Rennen. Er gewann die Wertung der Altersklasse M11 vor Demyan Starikovsky (GS E. Kästner Haldensleben) und Robin Bruschek (SV Angern). Knapp ging es bei den zehnjährigen Jungen zu. Am Ende setzte sich Etienne Röder vor Hassan Khawari (beide GS J. Gutenberg Wolmirstedt) und Vorjahressieger Aeneas Storaczek (GS Gebr. Alstein Haldensleben) durch.

2,5 und 3,75 Kilometer

Ab der Altersklasse 12 wurden die Teilnehmerfelder immer überschaubarer, so dass der Starter die Läuferinnen und Läufer der beiden langen Strecken gemeinsam startete. Über die 2,5 Kilometer erreichte als Erster Björn Pohle wieder das Werferfeld des Haldensleber Waldstadions und gewann auch die Wertung der M15. Als Zweitplatzierte kam Maike Jakob ins Ziel, was Gold in der W14 bedeutete. Neil Schubert als Drittplatzierter dieses Laufes gewann den Kreismeistertitel in der M12. Luise Meyer kam als Vierte ins Ziel und holte sich den Sieg in der W12. Die Wertung bei den dreizehnjährigen Mädchen gewann Charlotte Meyer. In der Altersklasse 15 setzten sich Sophie Albrecht und Jonas Cayka (alle SV Kali Wolmirstedt) durch.

Über die 3,75 Kilometerdistanz konnten sich Yannik Heine (MJU20, SV Kali Wolmirstedt), Lenard Gewalt (MJU18, Haldensleber SC), Fränze Grellmann (WJU18, Haldensleber SC), Susan Butterweck (W30, SV Kali Wolmirstedt), Sandra Leitel (W35, SV Kali Wolmirstedt), Nadine Dorn (W40, SV Kali Wolmirstedt), Gerlind Bruschek (W50, SV Angern), Enrico Priegnitz (M40, Klüden) und Jörg Klose (M50, SV Kali Wolmirstedt) durchsetzen.