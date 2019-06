Wurden vom Leichtathletikverband in die Auswahlmannschaft nominiert und dürfen in Leuna starten: (v. l.) Nele Strauß und Clara Schiller. Foto: Baethge

Der Haldensleber SC kann sich über zwei Nominierungen seines Nachwuchses freuen.

Haldensleben l Die Landesmeisterschaften der Altersklassen 12 bis U 20 am 15. und 16. Juni im Haldensleber Waldstadion dienten nicht nur zur Findung der Sieger und Platzierten. Sie waren zugleich für die Jungen und Mädchen der Altersklasse 12 und 13 auch die letzte und entscheidende Möglichkeit, sich für den jährlichen Bundesländervergleich zwischen den Auswahlmannschaften aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu qualifizieren.

Jetzt kamen die Einladungen der leitenden Landestrainerin Melanie Schulz an die Vereine. Von Seiten des Haldensleber Sportclub werden zwei Athleten am Bundesländervergleich am 7. September 2019 in Leuna teilnehmen.

Schiller und Strauß nominiert

Nominiert wurden Clara Schiller und Nele Strauß. Clara Schiller wird nach ihrem famosen 800m-Meisterschaftslauf im Waldstadion, bei dem sie in tollen 2:20,69 min. und neuer deutscher Jahresbestzeit über die Ziellinie lief, das 800m-Rennen bestreiten.

Nele Strauß wurde mit 32,38m beim Speerwurf überraschend Vize-Landesmeisterin und darf die Landesfarben in Leuna in dieser Disziplin vertreten. Sie ist darüber hinaus auch noch als Reserve für den Diskuswurf nominiert.

Bis zu diesem Höhepunkt sind zunächst noch einige Ferientage für die beiden drin. Dann jedoch beginnen die Vorbereitungen, um im September fit im Stadion des Friedens in Leuna zu bestehen.