Sportler des Haldensleber Sportclub starteten bei den Mitteldeutschen Leichtathletik Meisterschaften in Halle und gewannen Medaillen.

Halle (hba) l An den Mitteldeutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 1. Februar in Halle an der Saale nahmen auch Aktive vom Haldensleber Sportclub teil. In den Altersklassen U 16 und U 18 gab es starke Teilnehmerfelder, die auf einem hohen Niveau standen.

Das Leichtathletikzentrum Brandberge bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern – alle mussten eine Qualifikationsnorm nachweisen – beste Bedingungen.

Einen starken Tag erwischte Anna Lena Piele in der U 18. Den 1 kg-Diskus schleuderte sie auf die neue persönliche Bestweite von 37,09 Metern. Mit dieser Weite kletterte Anna auf den Bronzerang! Nur eine Stunde später mischte sie dann auch beim Kugelstoßen tüchtig mit. 12,83 Meter kamen von ihr gleich im ersten Versuch. Damit lag sie sehr lange auf einem Podestplatz. Erst zum Wettkampfende wurde sie noch auf Platz fünf verdrängt.

Über 800m der U 16 steigerte sich Clara Schiller erneut deutlich. In persönlicher Bestzeit von 2;17,32 Minuten gewann sie die Silbermedaille, wurde erst im Ziel durch Dauerkonkurrentin Lucy Achtel aus Leitzkau abgefangen. Für Clara war es der Abschluss einer tollen Hallensaison, in der sie nicht nur zwei Landesmeistertitel und einen Vizemeister einfahren konnte, sondern sie verbesserte auch ihre hochwertige Bestzeit über 800m um mehr als drei Sekunden!

In der gleichen Altersklasse U 16 schaffte auch Nele Strauß die Startberechtigung für diese Titelkämpfe. Beide zählten als 14-Jährige zu den jüngsten Starterinnen. Beim Speerwurf konnte Nele an diesem Tag nicht ihr wirkliches Leistungsvermögen zeigen. Dies war vor allem Problemen an ihrem Wurfarm geschuldet. In einem starken Teilnehmerfeld reichte es mit 27,65 Meter trotzdem zu Platz zehn.

Nach einer kleinen Ruhephase geht es für die HSC-Athleten in die Vorbereitung der Freiluftsaison, die mit den Crossläufen und den Werfertagen im März beginnt.