Endlich! Nach zweimonatiger coronabedingter Verspätung können seit Anfang Juli wieder Tennispunktspiele in Sachsen-Anhalt ausgetragen.

Haldensleben l Dieses Jahr läuft die Saison anders ab als bisher üblich. Nichtsdestotrotz stellten sich am vergangenen Wochenende Mannschaften aus der Börde der Herausforderung und spielten wieder um Punkte.

Für die beiden TuS-Mannschaften in der Landesliga Herren 40 und Landesliga Herren 60 gab es allerdings ähnlich wenig zu holen, wie für die Herren 40 des Wolmirstedter TC in der Bereichsliga.

Herren 40 Landesliga

TC Krumbholz Bernburg - TuS „Fortschritt“ Haldensleben 5:1.

Bei windigem Wetter bestritt die frisch aufgestiegene Haldensleber Mannschaft um Teamkapitän Niels Inwald ihr zweites Spiel der Saison auf der Anlage der Bernburger. Obwohl das Gesamtergebnis recht deutlich ausfiel, lieferten sich die Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. So blieb das Spiel zwischen Martin Wellmann und Steffen Brückner spannend bis zum Ende und die Zuschauer konnten sich an langen Ballwechseln erfreuen. „Jeder der beiden Spieler hatte zwischendurch mal die Oberhand gewonnen“, so Mannschaftsführer Inwald, doch im Endeffekt hatte der Bernburger den längeren Atem und entschied das Spiel äußerst knapp mit 6:4, 6:7, 10:8 für sich. Ebenso aufregend ging es im Doppel Prein/Inwald gegen Dabrunz/Balke zu. Jedoch mussten sich die Haldensleber auch hier knapp mit 6:7, 6:7 geschlagen geben. Den Ehrenpunkt des Tages erspielte der an Position eins spielende Dirk Prein, der, nachdem er im ersten Satz bereits mit 2:5 hinten lag, Nerven bewies und das Spiel noch zu einem 7:5, 6:4 drehte.

Herren 60 Landesliga

TuS „Fortschritt“ Haldensleben – Biederitzer TC 1:5.

Die TuS Herren 60 empfingen am Samstag die Mannschaft des Biederitzer TC zum Saisonauftakt auf ihrer Anlage. Der langjährige Tennisspieler Rainer Schütte erzielte bei wunderbarem Tenniswetter den einzigen Punkt für sein Team. Er spielte gegen Reinhard Bruchmüller und konnte am Ende mit 6:2, 7:5 triumphieren. Da aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr vier Mannschaften ihre Teilnahme zurückgezogen haben, treffen die drei verbleibenden Vereine nun jeweils zweimal aufeinander. Was an diesem Wochenende noch nicht geklappt hat, kann Ende August noch einmal verbessert werden, denn dort erfolgt das Rückspiel gegen den Biederitzer TC.

Herren 40 Bereichsliga

1. TC Magdeburg - Wolmirstedter TC 6:0.

Die Wolmirstedter mussten sich am Samstag den Tennisspielern des 1. TC Magdeburg vor gegnerischer Kulisse geschlagen geben. Die Tabellenersten waren ihnen deutlich überlegen, trotzdem kämpften die Wolmirstedter um jeden Punkt. Vor allem Ulrich Neumann, der früher selbst beim 1. TCM gespielt hatte, machte es in seinem Einzel spannend. Er trat gegen seinen früheren Mannschaftskollegen Thomas Hundt an und lieferte sich ein enges Match. Den ersten Satz konnte Neumann mit 6:2 für sich entscheiden. Anschließend unterlag er seinem Gegner im zweiten Satz mit 4:6 und im Match-Tiebreak, der seit diesem Jahr anstelle eines dritten Satzes gespielt wird, mit 5:10.