Für die Tennisspieler gibt es kein Halten mehr.

Haldensleben l Die Bälle sausten auch dieses Wochenende wieder über die Netze von Sachsen-Anhalt.

Herren 60 Landesliga

SG Einheit Stendal – TuS „Fortschritt“ Haldensleben 5:1.

Am Samstag mussten sich die Haldensleber bei ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison den derzeitigen Tabellenführern mit 1:5 geschlagen geben. Doch es lag durchaus ein Unentschieden im Bereich des Möglichen.

Fortschritt in den Einzeln ebenbürtig

Zwar unterlagen die beiden Spieler Frank Stuhl und Matthias Richter in ihren Einzeln ihren starken Gegnern, doch der 66-jährige Rainer Schütte glänzte und bezwang seinen Gegner Norbert Brunke in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2. Ein besonders spannendes Match lieferten sich der an Position drei spielende Dieter Zörner und der Stendaler Axel Achilles. Nachdem jeder einen Satz gewonnen hatte, ging es in den alles entscheidenden Match-Tiebreak. Zörner führte bereits mit 7:3, doch dann kam es zu einem Missverständnis und er zeigte Nerven, wodurch er am Ende noch mit 9:11 verlor. Anschließend standen die Doppel an.

Während sich Burghard Philipp und Dieter Zörner an der Überlegenheit der Gegner nur die Zähne ausbeißen konnten, wurde es im zweiten Doppel mit Frank Stuhl und Matthias Richter noch einmal knapp. Der erste Satz ging mit 4:6 an die Stendaler, doch im zweiten Satz lag TuS „Fortschritt“ in Führung. Leider musste das Spiel aufgrund einer Verletzung von Richter aufgegeben werden, wodurch auch der letzte Punkt an die Altmärker abgetreten wurde. Richter reiht sich nunmehr in die Liste der Verletzten ein, denn beim letzten Punktspiel hatte sich auch sein Teamkollege Wilfried Böhme eine Muskelverletzung zugezogen und war am Wochenende verhindert.

Der Verein und die Abteilung Tennis trauern um ihren Mitspieler und das langjährige Vereinsmitglied Erhard Kampe, der am 26. Juni 2020 mit 72 Jahren verstorben ist.