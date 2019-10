Klaus Peter Rennau sichert sich bei den Deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis der Senioren den Meistertitel.

Oschersleben l Bei den Deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis der Senioren (Einzel/Doppel/Mixed) am 18. und 19. Oktober an der LandesSportSchule in Osterburg (Altmark) waren die Aktiven des gastgebenden Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSSA) mit zehn Gold-, vier Silber- und vierzehn Bronzemedaillen die erfolgreichste Mannschaft. Das komplett für den SV Seehausen/Börde startende Sachsen-Anhalt-Team spielte mit 15 Sportlerinnen und Sportlern.

Für den Bördekreis waren die Seehausener Karin Wilke, Detlef Rennau und Klaus Peter Rennau sowie der Wefenslebener Frank Trippner erfolgreich. In einem wahren Herzschlagfinale und dem letzten Spiel der DM der Herren wurde Klaus Peter Rennau (AB/AK IV) Deutscher Meister im Einzel. Mit Tränen in den Augen sagte seine Tochter kurz vor dem 3:0-Satzgewinn gegen Eckard Vödisch (Greifswalder SG 01): „Ich glaube er spielt gerade das Spiel seines Lebens“. In der Vorrunde noch unterlag er Vödisch mit 1:3-Sätzen. Seinen Erfolg komplettierte er mit dem Vizetitel im Doppel seiner Startklasse. Dort trat er mit dem Halberstädter Volker Bastian an.

Karin Wilke holt Gold

Karin Wilke errang den Titel im Einzel der Damen (AK III+IV) sowie Bronze im Damendoppel mit Regina Kretschmar aus dem Landkreis Stendal. Ebenfalls einen Meistertitel und einen dritten Platz erspielte sich Frank Trippner. Deutscher Meister wurde er im Doppel (WK: AB, AK: II) mit dem Dessauer Holger Müller, im Einzel seiner Startklasse wurde er Dritter. Mit zwei Bronzemedaillen, im Einzel sowie im Doppel mit Gerd Freiling aus Hessen schloss Detlef Rennau die DM erfolgreich ab. Der SV Seehausen/Börde e. V. und der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSSA) richteten gemeinsam mit dem Tischtennisverband Sachsen-Anhalt e. V. (TTVSA) bereits zum achten Mal Deutsche Meisterschaften im Para-Tischtennis aus. Zu den Wettkämpfen traten 105 Athletinnen und Athleten aus zwölf Landesverbänden an.

