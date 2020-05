Der SV Seehausen kann auf eine vielfältige Vereinsgeschichte zurückblicken.

Seehausen l Durch die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz (17. 07. – 02. 08. 1945) wurde die Zerschlagung aller faschistischen Organisationen, also auch des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen und seiner Unterorganisationen, festgelegt.

Sport als belebendes Element für die Gesellsc

Für ein Fünkchen Hoffnung und den Willen zu einem Neubeginn des eigenen Lebens spielte auch der Sport eine wichtige Rolle. Deshalb wurde schon im Herbst 1945 auf lokaler Ebene mit unterschiedlichen Intensionen Sport getrieben.

In der Folge entwickelten sich zwei unterschiedliche Staaten deutscher Nation. Während im „Westen“ viele alte Sportfunktionäre wieder „einstiegen“, strebte man im „Osten“ eine einheitliche Sportbewegung an, die „unter Führung klassenbewusster Arbeiter mit klarer antifaschistisch-demokratischer Zielsetzung“ stehen sollte. Ungeachtet dieser Unterschiede herrschte in allen vier Zonen das Bemühen vor, möglichst schnell zur „Normalität“ zurückzukehren, aber es fehlte an Plätzen, Hallen, Bällen, Trikots und Geld.

Bilder Heinz Rennau, der das Tischtennisspiel in amerikanischer Gefangenschaft lernte, in Aktion im Saal der „Sonne“. Er war eines der sieben...



Wilfried Küpper im Saal zur „Sonne“ in Aktion (1950er Jahre); im Hintergrund der Sputnikofen mit Kohlekasten, links ein Barren. Neben dem...



Walter Heinemann stellte sich als ehemaliger Turner als Übungsleiter nach dem Unterricht zur Verfügung. Auf dem Schulhof hilft er (links) seiner Akrobaten-...



Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) als Militärregierung der sowjetischen Besatzungsmacht ließ in ihrer Besatzungszone zunächst nur kommunale Sportgruppen zu, die unter dem Einfluss der am 7. März 1946 gegründeten Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ) standen.

Drei Abteilungen in Seehausen

In Seehausen entwickelte sich der Sport mit Fußball (ab Herbst 1945), Geräteturnen (unbekannt) und Tischtennis (ab 1947).

Am 1. Oktober 1948 gründeten der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) und die Freie Deutsche Jugend gemeinsam am Berliner Sitz des FDJ-Zentralrates den „Deutschen Sportausschuss (DS)“. Dieser Ausschuss war für den gesamten organisierten Sport in der DDR bis 1957 zuständig. Ab 1.8.1949 mussten nach Mitteilung des Volkspolizeiamtsleiters sich die Sportvereine beim Kreissportausschuss registrieren lassen. In der Folge entstanden Sportvereinigungen für alle wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Bereiche. Es bildeten sich Betriebssportgemeinschaften (BSG). In Seehausen nannte sie sich BSG „Stahl“ und änderte den Namen ab 1952 in „Motor“.