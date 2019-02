In der Handball-Sachsen-Anhalt-Liga haben die Frauen des SV Oebisfelde ihren Auswärtsauftritt beim HC Burgenland II siegreich gestaltet.

Prittitzl Die Frauen des SV Oebisfelde haben ihre Pflichtaufgabe, der Auftritt bei der auf Rang neun liegenden Reserve des HC Burgenland, souverän gemeistert. Denn die nach wie vor auf Platz vier positionierten Allerstädterinnen setzten sich deutlich mit 34:19 (19:11) durch.

Marschroute umgesetzt

„Ich bin sehr zufrieden und stolz auf meine Mannschaft. Die Mädels haben in überzeugender Manier unsere festgelegte Marschroute umgesetzt. Dabei haben sie sich auch nicht von der hin und wieder harten Gangart des HCB beeindrucken lassen. Besonders Maike Stöter hat auf der Mittelposition ein sehr gutes Spiel gezeigt. Diese Vorstellung der Mannschaft sollte uns weiter voranbringen“, resümierte nach Abpfiff SVO-Trainer Christian Herrmann.

Die Oebisfelderinnen drückten der Begegnung sofort ihren Stempel auf. So stand es nach fünf Minuten 4:1 für die Gäste. Maike Stöter und Lena Witzke, der ein Hattrick gelang, hatten getroffen. Dieser Vorsprung wurde dann gehalten und ausgebaut (9:4/14.). Nach dem 5:9 des BHC ging bei den SVO-Frauen dann richtig die Post ab. Mit sieben Toren in Folge zum 16:5 (22.) erzwangen sie die frühzeitige Entscheidung. „Die klare Führung hat uns nicht verleitet, die Zügel zu lockern. Wir haben konzentriert weiter gearbeitet. Das war wichtig“, betonte Christian Herrmann.

SV Oebisfelde behält Kontrolle

Der HCB konnte zwar anschließend noch zweimal auf sieben Treffer verkürzen (11:18; 12:19), doch der SVO behielt die Kontrolle und baute den Vorsprung in der Schlussphase auf 15 Treffer aus. So schraubten Josefin Meyer (3), mit elf Toren beste SVO-Werferin, und Alina Müller das Resultat in den letzten fünf Minuten von 30:19 auf den 34:19-Endstand.

SV Oebisfelde: Hübe, N. Gerlach - Stöter (6), Sobeck (2), Beneke, Dietz (4), P. Gerlach (2), Müller (1), Schröder (1), Meyer (11), Franke, Wagner, Witzke (7).

Siebenmeter: 3/0; Zeitsstrafen: 3.