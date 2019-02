Oebisfeldes Franziska Dietz wurde ab der 22. Minute in „Fraudeckung“ genommen. Die Maßnahme war aber wenig erfolgreich, da sie aus dem Rückraum immer wieder einnetzen konnte. Foto: Jens Pickert

In der Hans-Pickert-Halle haben die Frauen des SV Oebisfelde in der Sachsen-Anhalt-Liga gegen Coswig klar gewonnen.

Oebisfelde l Die Sachsen-Anhalt-Liga-Frauen des SV Oebisfelde haben in heimischer Halle gegen das Schlusslicht SV Blau-Rot Coswig wie erwartet nichts anbrennen lassen und sich klar mit 37:25 (17:10) durchgesetzt.

Zehnter Saisonsieg

Für die SVO-Formation war es der zehnte Saisonerfolg. „Wir haben damit unsere Ambitionen auf einen Medaillenplatz untermauert. Aber es war trotz des klaren Sieges nicht ganz so einfach. Coswig ist schon eine gute Mannschaft. Unser Kontrahent hat zwar erst einen Punkt auf dem Konto, aber er spielt keinen schlechten Ball“, erklärte nach Abpfiff Oebisfeldes Trainer Christian Herrmann.

Keinen schlechten Ball spielte aber natürlich auch nicht der SVO. Es gab einige Szenen, in denen die Frauen um Rückraum-Akteurin Franziska Dietz ihr spielerisches Vermögen erfolgreich aufblitzen ließen. „Da waren einige gelungene Spielzüge dabei“, zollte Trainer Herrmann seinen Schützlingen Beifall.

Tempo ist die Waffe

Hauptwaffe der Oebisfelderinnen war jedoch ihr hohes Tempo. Über 60 Minuten wurde dieses hochgehalten. „Das hatten wir uns auch so vorgenommen“, sagte der SVO-Trainer weiter.

Das hohe Tempo barg aber auch ein Risiko in sich - die Chancenverwertung. Da es oft sehr, sehr schnell von SVO-Torhüterin Nathalie Gerlach in Richtung Coswiger Tor ging, blieben aufgrund von Fehlabspielen nicht nur einige Angriffe auf der Strecke, sondern es kam auch zu unpräzisen Abschlüssen. „Mein einziger Kritikpunkt“, so der SVO-Trainer. Die Allerstädterinnen verpassten daher sogar noch einen höheren Erfolg.

Uneffektive Gäste aus Coswig

Den hatten sich die spielerisch nicht schlechten, jedoch im Angriff einfach zu uneffektiven Gäste dann aber doch nicht verdient.

Bis zum 7:5 (15.) hielt Blau-Rot Anschluss, dann begann sich der SVO zu lösen. Josefin Meyer (Siebenmeter) sowie Anna Schröder, ihr gelang ein Doppelpack, erhöhten auf 10:5 (19.). Anschließend nahm die faire Begegnung im Prinzip ihren erwarteten Verlauf. Aus dem Tritt wurden die Einheimischen auch nicht durch das enge Markieren von Franziska Dietz ab Minute 22, durchgezogen wurde es bis zur Schluss-Sirene, gebracht.

Zur Pause bereits entschieden

Die Herrmann-Truppe konnte dabei zwar wie erwähnt nicht immer überzeugen, doch zur Pause, der SVO lag mit sieben Toren vorn (17:10), war die Partie eigentlich schon in trockenen Tüchern.

Im zweiten Abschnitt rüttelten die Gäste immer wieder einmal an den Ketten, aber die Oebisfelderinnen ließen nicht mehr viel zu und legten ihrerseits zu. Beispielsweise durch Elisa Wagner und Yvonne Malinowski. Sie schraubten das Resultat von 24:16 auf 26:16 (43.) - der erste Zehn-Tore-Vorsprung. Ausgebaut wurde dieser dann auf zwölf Treffer, wobei Kreisläuferin Beatrice Franke den 37:25-Schlusspunkt setzte.

SV Oebisfelde: N. Gerlach - Stöter (2), Langbartels, Sobeck, Dietz (8), Müller (2), Linhardt (2), Schröder (2), Meyer (9/3), Franke (4), Wagner (3), Malinowski (3), Witzke (1).

Siebenmeter: 4/3; Zeitstrafen: 3.