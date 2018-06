Am Sonntag ist in der Football-Regionalliga Vorjahresmeister Berlin Bears zu Gast beim Aufsteiger Magdeburg.

Magdeburg l Am Sonntag (16 Uhr/Germerstadion) empfangen die American Footballer der Magdeburg Virgin Guards die Berlin Bears.

Niederlage im Hinspiel

Erst vor drei Wochen trafen sich beide Teams in Berlin zum Hinspiel. Damals konnten sich die Bears mit 28:17 durchsetzen. Allerdings hat die zweite Hälfte bei den ambitionierten Bären bereits gezeigt, dass sich der Aufsteiger in der höheren Liga vor niemandem verstecken muss. Folglich optimistisch zeigte sich Tight End Marcus Hellriegel nach der Partie: „Wir haben ein starkes Spiel gespielt. Mit unseren eigenen Fans im Rücken hätten wir das Spiel auch gut und gerne gewinnen können.“

Danach hatte sich die Garde gut erholt, wie der Auswärtssieg bei den Leipzig Lions zeigte. Nachdem die Sudenburger einmal mehr Probleme hatten, ins Spiel zu finden, und zur Pause noch mit 12:14 zurücklagen, erlaubten sie im zweiten Durchgang keine weiteren Punkte mehr und fuhren letztlich einen dominanten 35:14-Erfolg ein.

US-Boys in Schach halten

Eine vergleichbare Leistung ist am Sonntag nötig, um die Berliner Offensive inklusive US-amerikanischem Quarterback in Schach zu halten. „Wir haben wieder viel zu lange gebraucht, um ins Spiel zu finden. Das hat uns erneut einige Punkte gekostet“, so die einzige Kritik zum Gastspiel in Leipzig.

Dies sollte sich die Garde am Sonntag nicht wieder ankreiden lassen müssen, denn mit einem Fehlstart wird es gegen den Vorjahresmeister besonders schwer. Im Vergleich zum Hinspiel stehen den Guards nicht nur Linebacker Christoph Schreiber und O-Liner Ronny Wölfer wieder zu Diensten, sondern auch ein gewohnt lautstarkes Publikum zur Seite, welches seit August 2016 keine Heimniederlage mehr zu sehen bekam.