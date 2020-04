Auf dem Vormarsch

- Cricket ist ein Schlagballspiel mit zwei Mannschaften.

- Dabei dreht sich alles um das Duell zwischen dem Werfer (Bowler) und dem Schlagmann (Batsman).

- Die Sportart wird vor allem in den Ländern des Commonwealth als Sommersport betrieben und ist in einigen Ländern auch Nationalsport.

- Cricket wird in Deutschland offiziell vom Deutschen Cricket-Bund e. V. vertreten, der sich über verschiedene Landesverbände organisiert.

- Im Deutschen Cricket-Bund e. V. gibt es, einfach gesehen, zwei Bereiche, den Leistungssport und den Breitensport.

- Leistungssport: alle Vereine, die in der Regional- und Bundesliga aufeinandertreffen und dabei über 20 Over (T20) oder 50 Over (ODI) spielen.

- Breitensport: Darunter fallen Tapeball- und Tennisballcricket sowie Beach-Cricket. Diese Cricket-Varianten bevorzugen Schulen und Universitäten.

- Cricket in Magdeburg wird nur vom USC betrieben.