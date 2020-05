Sie waren eine der erfolgreichsten Nachwuchsmannschaften, die je das Trikot des 1. FCM trugen: die A-Junioren der Saison 1969/70.

Magdeburg l Sie waren eine der erfolgreichsten Nachwuchsmannschaften, die je das Trikot des 1. FC Magdeburg trugen: die A-Junioren der Saison 1969/70. Die Elf um Trainer Hans Kapitza sicherte sich mit der DDR-Meisterschaft, dem Junge-Welt-Pokal und dem Spartakiadesieg in ihrer Altersklasse alle drei Titel, die es in jenem Jahr zu gewinnen gab. Zudem holten Jürgen Pommerenke, Detlef Enge und Klaus Decker mit der DDR-Junioren-Auswahl Gold beim UEFA-Turnier in Schottland.

Vor 50 Jahren, genau am 24. Mai 1970, sicherte sich die Mannschaft am vorletzten Spieltag der Junioren-Oberliga durch einen 4:1-Erfolg im Heinrich-Germer-Stadion gegen Sachsenring Zwickau vorzeitig die Meisterschaft. Die Treffer vor zahlreichen Zuschauern im Vorspiel der Oberliga-Partie zwischen dem FCM und Zwickau (2:0) erzielten Hartmut Eichel, Henry Schimmelpfennig und Jürgen Wenzien (2).

Zwei weitere Erfolge

Titel Nummer zwei folgte am 20. Juni des Jahres, als im DDR-Finale des Junge-Welt-Pokales, dem Pokalwettbewerb für diese Altersklasse, in Blankenburg im Harz die BSG Stahl Riesa mit 2:0 bezwungen wurde. Torschützen waren Horst-Werner Höfeker und Schimmelpfennig.

Zum Abschluss des Spieljahres folgte im Juli 1970 mit dem Sieg bei der DDR-Spartakiade Titel Nummer drei. Als Bezirks-auswahl Magdeburg startend, wurde im Endspiel gegen die Auswahl Leipzigs mit 2:1 gewonnen. Axel Tyll und wiederum Schimmelpfennig trugen sich in die Torschützenliste ein.

Wiedersehen nur verschoben

Eigentlich sollte jetzt im Mai im Rahmen eines Drittliga-Heimspieles des Clubs ein Treffen aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums stattfinden. Auf Grund der aktuellen Situation wurde es auf später verschoben.