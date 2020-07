Respektabler Einstieg, Zufriedener Trainer: Im ersten Test musste sich Fortuna beim Oberligisten in Merseburg nur knapp geschlagen geben.

Magdeburg l Marvin Windelband (32) und Philipp Glage (31) müssen sich wie Väter ihrer Mannschaft fühlen – zumindest auf dem Platz. Sie waren am Sonnabend in einer ganz jungen Mannschaft des SV Fortuna die mit Abstand Ältesten im Team. Und sie werden diese junge Elf auch in der kommenden Saison durch die Fußball-Verbandsliga führen. Unter Anweisung von Trainer Dirk Hannemann, der vor der großen Herausforderung steht, diesen Kader mit einem Altersdurchschnitt von unter 23 Jahren zum Ziel zu führen. Wie das aussieht? „Wir wollen zunächst gut durch die Vorbereitung kommen“, sagt Hannemann, der eine vorschnelle Vorgabe ablehnt. „Und dann werden wir das Saisonziel ausgeben.“

Gut durch die erste Partie ist die Fortuna bereits gekommen. Respektabel gut. Beim Süd-Oberligisten 1. FC Merseburg verloren die Kicker vom Schöppensteg am Sonnabend mit 0:1 (0:1). „Wir haben die ersten 20, 25 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden, dann aber sehr gute Ansätze gezeigt und eine gute Partie gemacht.“ Nach der langen Corona-Pause stillt Hannemann die Sehnsucht nach dem Ball aber nicht nur in den Testspielen. „Wir machen im Training mehr mit dem Ball und weniger ohne“, berichtet er von den Einheiten.

Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer

Der konditionelle Aspekt kam beim 49-Jährigen noch nie zu kurz, Ausdauer ist für Hannemann die Grundlage schlechthin, um 90 Minuten lang anzugreifen, zu pressen, Laufbereitschaft zu zeigen. Und auch die jungen Akteure haben diese Herausforderung sehr gut angenommen: „Es sind sehr gute Jungs zu uns gekommen, die alle willig und bereit sind, sich zu quälen.“

Und die wie Charlie Schüler, Benedikt Megel, Dominik Grothe oder Karl-Eduard Postrach (alle 19 und 20 Jahre jung) nun die Automatismens finden müssen, um künftig erfolgreich zu sein. Im Männerfußball. „Der Respekt ist natürlich da, wichtig ist, dass sie ein Gefühl für das Spiel bekommen“, erklärt Hannemann. Und an dem Gefühl werden sie schon am kommenden Wochenende weiterarbeiten in einer Doppelbelastung: am Sonnabend bei Germania Roßlau (Landesklasse/14 Uhr), am Sonntag gegen den MTV Wolfenbüttel (Oberliga/14 Uhr).