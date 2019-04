Oliver Wesemeier (von rechts), der zum zwischenzeitlichen 2:0 traf, entwischt hier den Otterslebern Robert Puchowka und Valentin Pung. Unterlag der VfB im Hinspiel mit 3:9, kassierte er an der Harsdorfer Straße ein 1:6. Foto: Eroll Popova

Torreich verlief das Stadtderby zwischen dem MSV Börde und dem VfB Ottersleben. Die Stadtfelder setzten sich mit 6:1 deutlich durch.

Magdeburg l Das Landesliga-Stadtderby zwischen dem MSV Börde und dem VfB Ottersleben war letztlich eine klare Sache für den Gastgeber. Nach Treffern von Julian Stellmacher (15.), Oliver Wesemeier (43.), einem Eigentor von Christian Meyer (53.), Maik Leonhardt (68.), Patrick Kreutzer (83.) und Falko Maß (88.) für den MSV sowie von Matthias Dieterichs (70.) für den VfB endete die Begegnung mit 6:1 (2:0).

Damit kletterte der MSV, der bereits das Hinspiel deutlich mit 9:3 gewann, auf den vierten Rang in der Tabelle, während der VfB auf Platz zwölf abrutschte.

1:0 als Dosenöffner

„Der Trainer hat uns gut auf das Spiel eingestellt. Trotzdem waren wir schon etwas überrascht, wie gut der VfB zunächst im Spiel war. Da haben wir uns etwas schwergetan. Nach dem ersten Tor haben wir aber unser Spiel gefunden, konnten dadurch dieses Ergebnis erzielen“, freute sich Bördes Torjäger Patrick Kreutzer über „die feine Mannschaftsleistung“.

Auch VfB-Trainer Oliver Malchau war mit der Anfangsviertelstunde seiner Mannschaft nicht unzufrieden, sah zunächst spielbestimmende Gäste, während der MSV Mühe hatte, in das Spiel zu finden. „Wir haben uns aber nicht für den Aufwand belohnt“, so Malchau, der damit die guten Möglichkeiten von Matthias Deumelandt (3.) und Florian Schmidt meinte (9.), die beide in Robert Leonhardt ihren Meister fanden.

VfB nutzt Chancen nicht

VfB-Kapitän Deumelandt sah es ähnlich: „Wir sind angerannt, hätten in Führung gehen müssen. Nach dem ersten Tor spielte dann Börde die Souveränität aus, die sie durch die Tabellensituation gerade haben.“

MSV Börde souverän

So führte der Gastgeber nach den Treffern von Stellmacher (15.) und Wesemeier (44.) zur Pause mit 2:0, während der VfB weitere Möglichkeiten durch Enrico Palm (22.) und Matthias Dieterichs (23.) vergab.

3:0 der Genickbruch

„In der zweiten Hälfte wollten wir noch einmal Druck machen. Doch mit dem schnellen dritten Gegentreffer sind wir dann eingebrochen“, sah Malchau die zweite Halbzeit.

Der Gastgeber nutzte die Möglichkeiten zu vier weiteren Toren, wobei er bei etwas mehr Konzentration vor der VfB-„Bude“ das Ergebnis noch in höhere Sphären hätte lenken können. Auf der anderen Seite lebte das VfB-Spiel nur noch von Einzelaktionen, wobei Dieterichs mit den besten Szenen neben seinem Tor zweimal am glänzend parierenden R. Leonhardt scheiterte.

MSV Börde: R. Leonhardt – Heise, Lohse, Stellmacher, Gehrmann, Heinemann (72. Sommer), M. Leonhardt (90. Lange), Wesemeier, Maß, Flöter (60. Hohenegger), Kreutzer

VfB Ottersleben: Richter – M. Malchau (23. Gkotzias), Puchowka, Meyer, Schmidt (60. Pung), Purrucker, Palm, Voigt, Dieterichs, Klepel (60. Hohmann), Deumelandt