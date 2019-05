Ein Bild mit Symbolcharakter: Nach der 13. Saisonniederlage gegen Ilsenburg (1:6), der siebenten vor eigener Kulisse, liegt der VfB Ottersleben wie hier der in der 72. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesene Christian Meyer (rechts) am Boden. Links im Bild ist Ilsenburgs Konrad Babeczko zu sehen.Foto: Eroll Popova

Wohin soll das noch führen? Am 28. Spieltag der Landesliga unterlag der VfB Ottersleben daheim Grün-Weiß Ilsenburg mit 1:6 (0:2).

Magdeburg l Niedergeschlagen und enttäuscht sanken sie auf den grünen Rasen, die Kicker des VfB Ottersleben. Gerade hatte Schiedsrichter Maximilian Peter Müller die Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem VfB und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg abgepfiffen. Der VfB kassierte mit dem 1:6 (0:2) bereits seine siebte Heimniederlage im 14. Spiel vor heimischer Kulisse, ist weiter vom Abstieg bzw. der Relegation bedroht.

Bereits zur Pause war das Grummeln unter den nur noch 38 zahlenden Zuschauern am Schwarzen Weg groß. „Emotionslos“, „willenlos“, „keine Mannschaft“ und „die kicken doch wie im Training, einfach lustlos“, waren noch die harmloseren Bemerkungen aus dem Rund der treuesten VfB-Fans.

Nur bis zum Rückstand im Spiel

Nur bis zum 0:1 (23.) durch Dawid Lozinski hielt der VfB dagegen, versuchte aber zu oft mit der Brechstange zum Erfolg zu kommen. Positiv auffällig in dieser Phase der junge Valentin Pung und der spätere VfB-Torschütze Ilias Gkotzias, die in ihren Offensivbemühungen aber oftmals allein gelassen wurden.

Hinten präsentierte sich der VfB wie zuletzt oft: offen wie ein Scheunentor. So hatte der Gast aus dem Harz keine Probleme, noch vor der Pause durch Alexander Himburg (36.) auf 0:2 zu stellen. Nach dem Wechsel erhöhten Justin Habel (51.), erneut Lozinksi (53.) und Rodrigo Tschiedel do Prado (68.) auf 5:0, ehe Ilias Gkotzias den Ehrentreffer für den Gastgeber markierte. Den Endstand besorgte dann Steven Rentz (62.).

Individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten

„Entscheidend war das Tor zum 0:3, das hat uns endgültig den Zahn gezogen“, meinte VfB-Co-Trainer Matthias Wölfer. „Zu viele individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten haben erneut zu dieser klaren Niederlage geführt.“

Unrühmlicher Höhepunkt war die Gelb-Rote Karte für Christian Meyer in 72. Minute. Es war bereits der zehnte (!) Platzverweis für den VfB in dieser Saison. Mehr hat in Sachsen-Anhalt kein Team der beiden höchsten Spielklassen zu verzeichnen.

Das es mit dem 30-Jährigen einen ansonsten tadellosen Sportsmann traf, der in seiner Männerzeit noch nie des Feldes verwiesen wurde, ist eine Randnotiz. Trotzdem entsteht bei Beobachtern der Eindruck, dass viele Feldverweise und Verwarnungen besonders nach verbalen Entgleisungen kassiert werden. „Da kommt sicher auch die Unzufriedenheit über die eigene Leistung und das Spiel zum Ausdruck“, meinte Wölfer.