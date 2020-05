Marcus Mähnert hat sich für die Volksstimme Gedanken um eine „Elf der Liga“ in der Landesliga Nord gemacht.

Magdeburg l Als die Volksstimme an Marcus Mähnert, Trainer des Fußball-Landesligisten MSV Börde, mit der Bitte herantrat, eine „Elf der Liga“ für die Saison 2019/20 zusammenzustellen, gab er nach kurzen Überlegungen sein Ja-Wort. Allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung. „Ich setze in diese Elf keinen meiner Spieler. Ansonsten würden da nur elf Börde-Kicker auftauchen. Und dabei müsste ich noch einige herauslassen“, so der Trainer. „Das sind allesamt Kicker, die mir in den Spielen gegen uns besonders aufgefallen sind.“

Torwart

Im Tor komme ich nicht um Lucas Ezequiel Vicentin herum. Keine Mannschaft der Liga ist im Spielaufbau so abhängig vom Torhüter wie Havelwinkel Warnau. Der Altmärker initiiert mindestens 80 Prozent der Warnauer Angriffe. Zudem ist er auch ansonsten ein guter Torwart.

Abwehr

Gardelegens Florian Scheinert ist ein Spieler mit ziemlich viel Wucht, ist auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Er übt das Amt des Kapitäns in so jungen Jahren vorbildlich aus, bringt immer viel Leidenschaft mit ins Spiel. Ein wahrlich schwer zu bespielender Gegenspieler.

Sein Mannschaftskollege Martin Gille ist trotz seines jungen Alters bereits eine absolute Stütze in der Abwehr. Resolut am Mann, geht in jeden Zweikampf.

Hannes Schock war einer der besten Preussen in den Spielen gegen uns. Eine absolut feste Größe im Abwehrverbund der Sudenburger. Er kam sicher nicht umsonst wie Abwehrpartner Patrick Appel in allen 18 Punktspielen der Preussen zum Einsatz.

Lucas Mike Stötzner aus Ilsenburg ist noch einer der vielen jungen Spieler, die in dieser Saison ins Rampenlicht der Liga traten. Trotz seines jungen Alters sehr kompromisslos in der Abwehr agierend.

Mittelfeld

Karsten Völckel ist das Herzstück der Heyrothsberger Mannschaft, ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Unioner. Im Spiel gegen uns ist er mit entscheidenden Aktionen in den Mittelpunkt gerückt.

Mit Marcus Preuss steht bei mir ein Preusse auch im Mittelfeld. Der Altmärker hat sich in vier Spielzeiten zu einer echten Stammkraft bei unserem Lokalkontrahenten entwickelt. Er fiel mir auch in den Spielen gegen uns mit seiner Art, Fußball zu spielen, auf.

Ebenfalls ins Mittelfeld setze ich Gardelegens Simon Bache. Das Eigengewächs des SSV kann aber auch im Angriff eingesetzt werden. Auch bei unserer 2:5-Klatsche in der Altmark in der ersten Halbserie bewies er seine Torgefährlichkeit, traf zweimal.

Angriff

Kommen wir zum Angriff. Da kommt man um den sehr flexibel einsetzbaren Steve Röhl von den Magdeburger Preussen nicht herum. Und ja, Gott sei Dank war der „Röhler“ gegen uns in diesem Spieljahr in den drei Begegnungen in Meisterschaft und Pokal nicht erfolgreich. Ein Stürmer, der immer wehtut, mit tollen Veranlagungen. Nicht umsonst Spitzenreiter der Torjägerliste.

Der Kicker darf nicht fehlen: Joao Victor Gomes Paranagua aus Ilsenburg. Er kam wie Phönix aus der Asche. Keiner weiß, wo er herkam. Plötzlich war er da, schlug ein wie eine Bombe. Er machte sein erstes Spiel gegen uns, machte gleich drei Buden. Auch wenn der Wechsel um ihn herum sehr nebulös ist, ein toller Kicker.

Als elften Kicker nominiere ich Marcus Bolze aus Schönebeck. Für mich aktuell der beste Akteur der dortigen Union-Elf. Immer in Bewegung, effizient vor dem gegnerischen Tor. Zudem spielt er ein sehr gutes Pressing. Marcus hat mir gegen uns sehr gut gefallen.