Sieben seiner bisher zehn Treffer erzielte Fortune Denis Neumann in der zweiten Saisonhälfte. Am vergangenen Spieltag beim 0:5 in Ammendorf ging auch er leer aus. Das soll sich jetzt gegen Kelbra wieder ändern. Foto: Eroll Popova

Nach drei Spielen ohne Sieg will der SV Fortuna zurück in die Erfolgsspur. Zu Gast ist der SV Kelbra.

Magdeburg l Zur Winterpause war das Ziel knapp verfehlt. Fortuna Magdeburg lag in der Fußball-Verbandsliga mit Rang elf knapp hinter dem avisierten einstelligen Tabellenrang. Im Anschluss legten die Neustädter aber einen Start in die Rückrunde fast nach Maß hin. Drei Siege gegen Bitterfeld (2:0), in Barleben (3:1) und gegen Dessau (2:1) sowie ein Remis in Dölau (3:3) ließen den Verein auf Rang acht klettern, nur einen Zähler hinter dem damaligen Rangfünften Westerhausen.

Doch danach brach das Team in den Auswärtsspielen bei den Spitzenteams in Merseburg (1:4) und Ammendorf (0:5) ein, konnte nur gegen Haldensleben (1:1) punkten. „Nach dem guten Start in die Rückrunde sind wir in diesen drei Spielen vieles schuldig geblieben“, lautet das Fazit von Trainer Dirk Hannemann.

Steigerung erwartet

Die Gründe für diese Negativserie hat der Coach längst gefunden. „Uns fehlte es vorallem an Mut, Leidenschaft und Einsatzbereitschaft“, sagt er. Doch Hannemann, stets ein Freund klarer Worte, hat zusammen mit seinem Co-Trainer Dirk Nitschke und Abteilungsleiter Thomas Knobbe das Auftreten gemeinsam mit der Mannschaft ausgewertet. „Wir haben die drei Spiele mit dem Team analysiert und auch im Training die Zügel wieder angezogen.“ Nun ist die Vorgabe eindeutig: Gegen den Aufsteiger „erwarte ich von meiner Mannschaft deshalb auch eine klare Steigerung“, sagt der Coach.

Zumal die Neustädter gegen den ehemaligen Süd-Landesligisten sportlich etwas gutzumachen haben. Im Hinspiel setzte es eine 2:4-Niederlage. Ein Vorteil dabei könnte die Platzgröße sein, da Kelbra daheim einen sehr kleinen Platz gewohnt ist.

Doch vor der Begegnung pfeifen die Fortunen personell aus dem letzten Loch. Der Hannemann-Elf fehlen am Sonnabend neben sechs langzeitverletzten Kickern gleich acht Spieler aus beruflichen oder privaten Gründen. Am Spieltag stehen die Neustädter ohne Innenverteidigung da. Zudem fehlen Hannes Weidemeier wegen der fünften Gelben Karte und Justin Böhme rotgesperrt. Letzterer hat seinen Platzverweis am 30. März gegen Haldensleben kassiert. Wie lange er gesperrt ist, wurde von den verantwortlichen Stellen allerdings noch nicht entschieden.

Mehr Leidenschaft erforderlich

„Es ist, wie es ist“, blickt der Trainer nach vorn. „Wir waren auch in Dölau nur zu elft, haben trotzdem einen Punkt mitgebracht. Es liegt immer an uns selber. Die Jungs müssen wissen: Wenn wir elf Mann auf dem Platz haben, geht immer was. Egal, wer bei uns aus welchen Gründen auch immer fehlt.“

Trotzdem fordert Hannemann von seinen Kickern mehr Leidenschaft. „Wir müssen mehr machen als zuletzt. Darüber muss sich jeder Spieler bewusst sein. Dann gehen wir auch gegen Kelbra nicht mit leeren Händen vom Platz.“